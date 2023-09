Hitan'ny fandinihana vaovao fa ny alika dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny haavon'ny adin-tsaina amin'ny ankizy

By

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpikaroka ao amin'ny Hopitaly Ankizy any Philadelphia dia nahita fa ny fananana alika dia mety hitondra tombony lehibe amin'ny fampihenana ny haavon'ny adin-tsaina amin'ny ankizy. Ny fanadihadiana, izay nahitana ankizy 643 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 taona, dia nahatsikaritra fa ny ankizy nanana alika biby dia niaina ambany kokoa ny adin-tsaina raha oharina amin'ireo tsy nanana alika.

Ny mpikaroka dia nandrefy ny haavon'ny adin-tsaina tamin'ny fampiasana fitaovana mahazatra antsoina hoe Perceived Stress Scale (PSS), izay manombana ny haavon'ny fiheveran'ny olona ny fiainany ho sahiran-tsaina. Ny valiny dia naneho fa ny ankizy manana alika dia manana naoty PSS ambany kokoa, izay manondro ny haavon'ny adin-tsaina, raha oharina amin'ny ankizy tsy manana alika.

Mino ny manam-pahaizana fa ny fisian'ny alika dia afaka manome ny ankizy amin'ny fahatsapana fampiononana sy namana, izay mitarika ho amin'ny fihenan'ny haavon'ny adin-tsaina. Ny alika dia fantatra amin'ny fahaizany manome fanohanana ara-pihetseham-po, ary ny fanadihadiana teo aloha dia naneho fa ny fifandraisana amin'ny biby dia mety hampitombo ny oxytocine, hormone mifandray amin'ny fahatsapana fialan-tsasatra sy fahasalamana.

Ankoatr'izay, ny fananana alika dia mety hampiroborobo ny hetsika ara-batana sy ny fifandraisana ara-tsosialy, izay mety hanampy amin'ny fampihenana ny adin-tsaina amin'ny ankizy. Ny fikarakarana alika dia misy fandehanana tsy tapaka sy fotoana filalaovana, izay afaka manome fahafahana ny ankizy hanao hetsika ara-batana sy handany fotoana any ivelany. Fanampin'izany, ny alika dia afaka miasa ho toy ny fanombohana resaka ary manampy amin'ny fanamorana ny fifandraisana ara-tsosialy, izay zava-dehibe amin'ny fahasalamana ankapobeny.

Na dia ilaina aza ny fikarohana fanampiny mba hahatakarana tanteraka ny rafitra ao ambadiky ny fiantraikan'ny alika amin'ny ankizy, ireo fikarohana ireo dia manasongadina ny mety ho tombontsoa azo avy amin'ny fananana biby fiompy amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fahasalaman'ny tanora. Raha manan-janaka misedra adin-tsaina ambony ianao, dia mety ho safidy tsara hojerena ny fijerena ny fahazoana alika.

