Niara-nijery an'i Uranus sy Neptune ny New Horizons sy ny Teleskaopy Hubble

By

Ny sambon-danitra New Horizons, malaza amin'ny sidina an'i Pluto tamin'ny 2015, dia manomboka amin'ny iraka vaovao hijery an'i Uranus sy Neptune. Ireo planeta roa lavitra ireo no tsy dia be mpitsidika indrindra ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika ary manome fahafahana manokana ho an'ny mpahay siansa hanangona fampahalalana bebe kokoa momba azy ireo. Mba hanampiana amin'ity ezaka ity, ny NASA dia manatona ireo astronoma amateur mba hanolotra ny fandinihany ny Uranus sy Neptune.

Voyager 2 ihany no nitsidika an'i Uranus sy Neptune vetivety teo aloha, ka voafetra ny fampahalalana ananantsika momba ireo planeta ireo. Ny New Horizons anefa dia manome fijery mitodika mihemotra ny planeta avy amin'ny toerana misy azy ao amin'ny Kuiper Belt, izay misy an'i Pluto. Ny Teleskaopy Space Hubble dia hijery ny lafiny mazava amin'ny planeta, raha ny New Horizons kosa haka sary ny lafiny maizina, miaraka amin'ny Masoandro eny lavitra eny.

Tena zava-dehibe amin'ny fandokoana sary feno momba ny planeta ny fandinihana am-pitiavana, satria afaka manara-maso ny toetra toy ny endri-javatra mamirapiratra ao amin'ny atmosfera ao Uranus sy Neptune izy ireo. Miaraka amin'ny fe-potoana fanaraha-maso voafetra ho an'ny New Horizons sy Hubble, dia afaka manohy manatsara ny fahatakarantsika momba ireo tontolo lavitra ireo ny angon-drakitra amateur.

Mba handray anjara, afaka mandefa ny sarin'i Uranus sy Neptune an-tserasera amin'ny fampiasana ny tenifototra #NHIceGiants ao amin'ny X (fantatra taloha amin'ny anarana hoe Twitter) na Facebook ny astronoma amateur. Raha tsy izany, ny sary dia azo apetraka amin'ny Internet miaraka amin'ny fampahalalana mifandraika amin'izany toy ny daty, ora, ary sivana bandpass ampiasaina.

Ny Uranus sy Neptune dia hita amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny alina, miaraka amin'i Uranus miakatra sy milentika aorian'i Neptune. Ny Uranus dia hita ao amin'ny antokon-kintana Aries eo anelanelan'i Jupiter sy ny Pleiades, raha any atsimo andrefan'ny Pisces kosa i Neptune. Mitaky faharetana sy teleskaopy lehibe ny fijerena ireo planeta lavitra ireo, saingy mendrika ny ezaka ny ezaka mba hampitomboana ny fahalalantsika ireo tontolo lavitra indrindra amin'ny rafi-masoandro.

Sources:

- NASA

- TheSkyX