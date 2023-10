Ny fifandraisan-davitra laser an'ny NASA dia nanova ny fandefasana angona an-habakabaka

By

Nanova ny fahaizan'ny fampitana angon-drakitra eny amin'ny habakabaka ny NASA miaraka amin'ny teknolojian'ny fifandraisan-davitra laser. Miaraka amin'ny fandefasana entana ILLUMA-T ho any amin'ny International Space Station (ISS) amin'ny volana Novambra, ny mety hisian'ny fifandraisana haingana sy mahomby kokoa eo amin'ny ISS sy ny Tany.

Amin'ny fomba mahazatra, ny ISS dia niantehitra tamin'ny zanabolana fampitaovana onjam-peo ho an'ny fampitana angon-drakitra. Na izany aza, ny fampidirana ny fifandraisana tamin'ny laser amin'ny alalan'ny iraka toy ny ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) dia natao hanovana ny fomba fampitana ny angona avy amin'ny habakabaka.

Ny fifandraisana tamin'ny laser dia mampiasa hazavana infrarouge tsy hita maso mba ahafahan'ny tahan'ny angon-drakitra ambony kokoa, ahafahan'ny sambon-danitra mandefa angon-drakitra betsaka kokoa hiverina any an-tany amin'ny fandefasana tokana. Ity teknôlôjia ity dia manome tombony ho an'ny mpikaroka ao amin'ny ISS, satria manome famindrana angon-drakitra haingana kokoa izy io ary manatsara ny fahafahana mandefa angona marobe.

Tantanin'ny fandaharan'asan'ny Space Communications and Navigation an'ny NASA, ILLUMA-T dia hampiseho fampitaovana fifandraisana laser roa tonta rehefa apetraka ao amin'ny ISS. Miaraka amin'ny teleskaopy sy gimbal, ny maody optique an'ny ILLUMA-T dia manenjika ny Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) amin'ny orbite geosynchronous. Na dia eo aza ny haben'ny microwave, ity karama kely ity dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny fahafahan'ny fifandraisana an-habakabaka.

Rehefa tafapetraka ao amin'ny ISS, ny ILLUMA-T dia hampita angon-drakitra amin'ny tahan'ny 1.2 gigabits-isan-tsegondra mankany LCRD. Avy eo, ny angon-drakitra dia halefa any amin'ny tobim-pamokarana optika any California na Hawaii. Ny tobim-piantsonan'ny tany dia handefa ny angon-drakitra mankany amin'ny LCRD Mission Operations Center ary avy eo mankany amin'ny ekipan'ny ILLUMA-T ao amin'ny NASA Goddard Space Flight Center any Maryland ho an'ny fanombanana ny kalitao.

Ny fiaraha-miasa eo amin'ny ILLUMA-T sy ny LCRD dia mety hanova ny fahaiza-mifandray amin'ny habakabaka. Ny NASA dia mihevitra ny hampiditra ny fifandraisana laser ao anatin'ny tambajotram-pifandraisana an-habakabaka mba hahazoana tombony amin'ny fikarohana an-habakabaka akaiky sy lalina. Miaraka amin'ity teknolojia ity, ny mpikaroka sy ny mpankafy habakabaka dia afaka miandrandra ny fandefasana angon-drakitra haingana kokoa sy mahomby ary feno eo anelanelan'ny ISS sy ny Tany.

