Dragonfly NASA: Manamboatra ny lalana ho an'ny fitrandrahana Titan

Misy iraka vakivaky ao amin'ny NASA rehefa miomana hikaroka an'i Titan, volana lehibe indrindra any Saturne ny mpahay siansa. Titan, fantatra amin'ny atmosfera matevina sy ny heriny ambany, dia efa ela no lasibatry ny fikarohana nataon'ny NASA momba ny tontolo azo onenana sy ny famantarana ny fiainana an-tany hafa. Mba hanatontosana an'io asa mahasahy io dia manangana mpitaingin-tsoavaly nokleary antsoina hoe Dragonfly ny NASA, izay ho iraka voalohany ho an'ny masoivoho eny ambonin'ny tontolon'ny ranomasina.

Dragonfly, novolavolain'ny Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) any Maryland, dia tsy mpitaingina mahazatra. Mitovitovy amin'ny drôna mitovy habe amin'ny fiara izy io, ka hitsoaka amin'ny atmosfera feno azota ao amin'ny Titan amin'ny fampiasana rotors efatra mitongilana, natao hamakivaky ny rivotra matevina ao amin'ny volana. Miaraka amin'ny fakan-tsary mandroso, sensor ary fitaovana fanaovana santionany, ny Dragonfly dia mikendry ny hijery ireo faritra ao Titan izay ahiana misy akora organika, mety mifandray amin'ny ranomasimbe ambanin'ny tany ambanin'ny ranomandry.

Ny fitiliana faobe ny rafitra sidina Dragonfly dia natao tao amin'ny NASA's Langley Research Center any Virginia nandritra ny telo taona lasa. Ny fitsapana dia nanamboatra karazana toe-javatra sy toe-javatra maro samihafa mba hanombanana ny fahombiazan'ny aerodinamika, ny hafainganam-pandehan'ny rotor ary ny faharetana amin'ny hafainganan'ny rivotra sy ny zoro sidina. Ny fahavitan'ny hazakazaka maherin'ny 700 mahery ary teboka angon-drakitra mihoatra ny 4,000 dia nampitombo ny fahatokisan'ny mpikaroka ny maodely simulation natao hamerenana ny toe-javatra sarotra amin'ny Titan.

Rick Heisler, mpitarika ny fitsirihana ny rivotra Dragonfly ao amin'ny APL, dia manazava fa ny dingana fitsapana tsirairay dia nahafahan'ny ekipa nanatsara ny maodely ara-teknika sy nanatsara ny vinavinan'ny rotor ho an'ny atmosfera miavaka an'i Titan. Ny angon-drakitra azo dia nanampy tamin'ny fanamarinana ny aerodinamika an'ny mpitaingin-tsoavaly, ny fahombiazan'ny aero-structural ary ny fiainana harerahana amin'ny rotor amin'ny tontolo cryogenic henjana.

Ny Dragonfly dia nokasaina hanomboka amin'ny 2027 ary antenaina ho tonga any Titan amin'ny 2034, izay manamarika ny dingana lehibe amin'ny fitrandrahana habakabaka. Araka ny filazan'i Ken Hibbard, injeniera rafitra misiônera Dragonfly ao amin'ny APL, "miaraka amin'ny Dragonfly dia mamadika ny tantara foronina siantifika ho zava-misy fikarohana izahay." Ny iraka dia manolotra fahafahana mampientam-po hamahana ny misterin'i Titan, ary ny dingana tsirairay atao dia manatona antsika hanakaiky kokoa ny fandefasana an'ity rotorcraft revolisionera ity manerana ny lanitra sy ny velaran'ny volana lehibe indrindra ao Saturn.

