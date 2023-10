Nahomby ny NASA tamin'ny fanaovana pirinty 3D sy nanandrana ny nozzle motera rocket ho an'ny iraka lalina any an-habakabaka

By

Ny NASA dia nahavita dingana lehibe amin'ny famokarana additive tamin'ny alàlan'ny fanontam-pirinty 3D nahomby ary nanandrana ny motera balafomanga vaovao ho ampahany amin'ny tetikasany RAMFIRE. RAMFIRE, izay mijoro ho an'ny Reactive Additive Manufacturing ho an'ny Revolisiona indostrialy fahefatra, dia vatsian'ny NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). Ny tetikasa dia mikendry ny hampandroso ny famokarana additive sy ny famolavolana rafitra fanenjehana vaovao ho an'ny iraka habakabaka lalina any NASA.

Niara-niasa tamin'ny mpamorona fitaovana Elementum 3D, injeniera NASA avy ao amin'ny Marshall Space Flight Center dia namorona aluminium azo weldable fantatra amin'ny anarana hoe A6061-RAM2. Ity variana aluminium ity dia manana toetra mahatohitra hafanana ilaina amin'ny fampiasana motera balafomanga. Amin'ny alàlan'ny fanontana 3D ny nozzle ho singa tokana, dia mihena be ny fotoana famokarana raha oharina amin'ny nozzles vita amin'ny fomba nentim-paharazana, izay mety mitaky ampahany 1,000 mitambatra tsirairay.

Ny nozzle RAMFIRE vita pirinty 3D dia misy fantsona anatiny kely mba hampangatsiaka ny nozzle mandritra ny fandidiana sy hisorohana ny fiempo. Ny toetrany maivana dia mamela ny famokarana singa matanjaka, mamela ny iraka lalina any an-habakabaka izay mitondra entana mavesatra kokoa. Tena zava-dehibe izany ho an'ny hetsika Moon to Mars an'ny NASA, izay mikendry ny hametraka ny fisian'ny olombelona maharitra eny amin'ny volana ary handefa iraka olombelona any Mars.

Ny nozzle RAMFIRE dia nandalo fitsapana mahery vaika amin'ny afo mafana, ao anatin'izany ny fanamafisana solika samihafa, ao amin'ny faritr'i Marshall's East Test. Ny fitsapana dia naneho fa ny nozzle vita pirinty 3D dia afaka miasa tsara amin'ny fitakiana tontolo iainana lalina ary mahatohitra ny enta-mavesatry ny hafanana, ny rafitra ary ny tsindry. Ny nozzle dia zaraina amin'ny mpandray anjara ara-barotra sy ny akademia, miaraka amin'ireo orinasa aerospace manombana ny firaka aluminium vaovao sy ny dingan'ny fanontana 3D ho an'ny fampiharana isan-karazany.

Ity zava-bitan'ny NASA ity dia mampiseho ny fitomboan'ny fampiasana ny famokarana additive amin'ny famokarana singa motera rocket. Ny orinasa hafa, toa ny AMCM sy Agile Space Industries, dia mampiasa teknolojia fanontana 3D ihany koa mba hanamboarana efitrano fandoroana sy kojakoja balafomanga mitsikera. Ireo fandrosoana amin'ny famokarana additive ireo dia tena zava-dehibe amin'ny ho avin'ny fitrandrahana habakabaka sy ny fampandrosoana ny rafitra propulsion mandroso.

