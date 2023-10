Andrasana vaovao vaovao: Famoahana ireo zava-mahatalanjona an'izao tontolo izao miaraka amin'ny Teleskaopy Romana

By

Miomàna hanomboka amin'ny dia miavaka manerana ny cosmos satria ny Nancy Grace Roman Space Telescope izay andrasan'ny maro dia manomana ny fandefasana azy amin'ny volana Mey 2027. Miaraka amin'ny fahaiza-manaony, ity iraka NASA ity dia natao hanova ny fahatakarantsika ny Galaxy Milky Way sy ny sisa.

Ny iray amin'ireo tanjona voalohany amin'ny Teleskaopy Romana Space dia ny hanao fanadihadiana lalina momba ny Galactic Bulge. Io faritra io, izay eo afovoan’ny vahindanitra misy antsika, dia voasaron’ny rahona vovoka izay manakantsakana ny fahitantsika ny zava-mahagaga eny amin’ny lanitra. Na izany aza, miaraka amin'ny fahitana infrarouge miavaka amin'ny teleskaopy, ny mpahay siansa dia ho afaka miditra amin'ireo voaly ireo ary manokatra ireo mistery miafina ao anatiny.

Amin'ny fandalinana ny tselatra manjavozavo avoakan'ny kintana an-jatony tapitrisa, dia ho afaka hamantatra ny fisian'ny zavatra eny amin'ny lanitra ny Teleskaopy Romana. Anisan'izany ny exoplanets, kintana lavitra, vatana mangatsiaka ao anatin'ny rafi-masoandro misy antsika, lavaka mainty, sy ny maro hafa. Ny endrika manavao azy, ahitana sehatra midadasika sy fahitana mazava tsara, dia mahatonga ny teleskaopy ho milina fikarohana miavaka.

Ny teleskaopy dia hampiasa teknika antsoina hoe microlensing mba hamantarana ny fisehoan-javatra tsy manam-paharoa sy manintona ao amin'ny cosmos. Ny microlensing dia mitranga rehefa mirindra tsara ny zavatra eny amin'ny lanitra, ka mahatonga ny zavatra eo aloha ho toy ny fitaratra fanamafisam-peo voajanahary, izay mampitombo vetivety ny hazavana avy amin'ny kintana lavitra. Amin'ny alàlan'ny fakana sary tsy tapaka isaky ny 15 minitra mandritra ny roa volana, ary mamerina inenina io dingana io nandritra ny iraka voalohany nataony nandritra ny dimy taona, ny Teleskaopy Romana Space dia mikendry ny hamoaka planeta mihoatra ny arivo, ary misy ny sasany mety ho hita ao anatin'ny faritra azo onenana azy. kintana.

Fanampin'izany, ny fandinihana nataon'ny Teleskaopy Romana Space dia hanome fanazavana sarobidy momba ny fihanaky ny planeta manodidina ny karazana kintana samihafa, anisan'izany ny rafitra binary. Ho fanampin'izany, handray anjara amin'ny fandalinana momba ny kintana neutron, lavaka mainty, dwarfs volontsôkôlà, zavatra fehikibo Kuiper izy io, ary hanatsara ny fahatakarantsika ny hetsika seismika mitranga ao anatin'ny kintana.

Eo am-piandrasana amim-pahadodonana ny fandefasana ny Teleskaopy Romana any amin'ny habakabaky ny habakabaka, dia mitombo ny fiandrasana ireo zava-baovao mahavariana sy ireo hevitra manahiran-tsaina izay miandry. Madiva hivelatra be ny fahalalantsika an’izao rehetra izao, ka hifanatri-tava amin’ireo zava-mahagaga tsy hay eritreretina izay misy any ivelan’ny planeta misy antsika. Miomàna ho talanjona.

Fanontaniana Fametraky ny Olona

Inona no atao hoe Nancy Grace Roman Space Telescope?

Ny Nancy Grace Roman Space Telescope dia iraka nataon'ny NASA izay mikendry ny hanome fomba fijery manaitra momba ny Galaxy Milky Way sy ny sisa. Izy io dia manana fahitana amin'ny alàlan'ny infrarouge mba hijerena amin'ny alàlan'ny rahona vovoka izay manakana ny fijerintsika ny zavatra eny amin'ny lanitra.

Inona no atao hoe Galactic Bulge Time-Domain Survey?

Ny Galactic Bulge Time-Domain Survey dia singa iray amin'ny iraka ataon'ny Teleskaopy Romana. Izy io dia mifantoka amin'ny fandalinana ny faritra afovoan'ny Galaxy Milky Way, amin'ny fampiasana ny fahaiza-manaon'ny teleskaopy mba hanaraha-maso ireo kintana an-jatony tapitrisa.

Ahoana no hamantaran'ny Teleskaopy Romana ny planeta?

Ny Teleskaopy Romana Space dia hampiasa ny teknikan'ny microlensing hamantarana planeta. Mitranga izany rehefa mirindra tsara ny zavatra, ka mahatonga ny zavatra eo aloha hampitombo ny hazavana avoakan'ny kintana ambadika. Amin'ny fanaraha-maso ireo hetsika ireo, mikendry ny hamoaka planeta mihoatra ny arivo ny teleskaopy.

Inona avy ireo zavatra selestialy hafa hodinihin'ny Teleskaopy Romana?

Ho fanampin'ny exoplanets, ny Teleskaopy Romana Space dia hamantatra sy handalina ny kintana neutron, lavaka mainty, dwarfs volontsôkôlà, zavatra fehikibo Kuiper, ary handray anjara amin'ny fandalinana seismolojia kintana.

Hafiriana no hiasa ny Teleskaopy Romana Space?

Kasaina mandritra ny dimy taona ny iraka voalohan'ny Teleskaopy Romana. Mandritra izany fotoana izany dia hanao fanadihadiana maro izy, anisan'izany ny Galactic Bulge Time-Domain Survey, mba hanangonana angona sy hevi-baovao maro momba izao rehetra izao.