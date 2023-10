Ny tantara mifamatotra amin'ny Neanderthal sy Homo sapiens: Insights avy amin'ny ADN Analysis

By

Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Geneva (UNIGE) dia manome fomba fijery vaovao momba ny fizarana ny ADN Neanderthal amin'ny Homo sapiens ankehitriny. Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny gazety Science Advances, dia mandinika ny fomba nizarana ny ADN avy amin'ny Neanderthals tao amin'ny génome Homo sapiens nandritra ny 40,000 taona lasa.

Ny fikarohana dia mampiseho fiovaovana an-kolaka amin'ny fisian'ny ADN Neanderthal amin'ny vanim-potoana samihafa sy ny faritra ara-jeografika, manazava ny tantaran'ireo karazana roa ireo. Efa ela no fantatra fa ny Neanderthal sy ny Homo sapiens dia nifamatotra, ka nahatonga ny roa isan-jaton'ny ADN niavian'ny Neanderthal tao amin'ny fototarazon'ny Eurasians ankehitriny.

Na izany aza, ny fanadihadiana dia mampiseho fa io isan-jato io dia tsy mifanaraka manerana an'i Eurasia. Ny ADN Neanderthal dia somary betsaka kokoa amin'ny fototarazo Aziatika raha oharina amin'ny Eoropeana. Ny fanazavana iray dia ny fiantraikan'ny fifantenana voajanahary amin'ny fototarazo niavian'ny Neanderthal dia mety nahatonga ireo tsy fitovian-kevitra teo amin'ny mponina Aziatika sy Eoropeana.

Ny teoria iray hafa natolotry ny mpahay siansa UNIGE dia manoro hevitra fa ny fifindra-monina dia mety ho antony lehibe amin'ny fizarana ny ADN Neanderthal. Rehefa mitambatra amin'ny mponina eo an-toerana ny mponina mifindra monina, dia mihamitombo ny ADN an'ny mponina eo an-toerana miaraka amin'ny halaviran'ny toerana niaviany.

Mba hitsapana an'io teoria io, ny mpikaroka dia nampiasa angon-drakitra misy fototarazo maherin'ny 4,000 an'ny olona avy any Eurasia nanomboka tamin'ny 40,000 taona lasa. Ny valin'ny antontan'isa nataon'izy ireo dia manondro fa ny mpihaza Eoropeana Paleolithic mpihaza dia manana ampahany kely kokoa amin'ny ADN Neanderthal raha oharina amin'ireo mpiara-dia aminy any Azia. Na izany aza, nandritra ny tetezamita Neolithic (10,000 ka hatramin'ny 5,000 taona lasa izay), dia nisy ny fihenan'ny ampahany amin'ny ADN Neanderthal amin'ny fototarazo Eoropeana, ka nahatonga ny isan-jatony ambany kokoa noho ny mponina any Azia.

Ny fahatongavan'ireo tantsaha voalohany avy any Anatolia sy ny faritr'i Aegean nandritra io vanim-potoana io, izay nitondra ny ADN Neanderthal kely kokoa, dia nanalefaka ny fifantohan'ny ADN Neanderthal tany Eoropa. Ireo valim-pikarohana ireo dia manome fomba fijery manan-danja amin'ny dian'ny evolisiona sy ny fizotry ny hybridization an'ireo karazana roa ireo.

Ho fehin-kevitra, ny fampidirana ny fikarohana momba ny genome taloha sy ny angona arkeolojika dia mamela antsika hamaha ny tantara sarotra momba ny Neanderthals sy Homo sapiens. Ity fandalinana ity dia natao ho fanondroana ho an'ny fandalinana ho avy ary mety hanampy hamantatra ny mombamomba ny fototarazo izay mivaona amin'ny salan'isa, mety hahitana voka-dratsy na mahasoa.

