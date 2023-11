Voalavo ravin-tsofina: Ireo mponina maharitra ao amin'ny Andes tsy mamela heloka

By

Any amin'ny faritra mikitoantoana sy tsy misy famelan-keloka any amin'ireo tendrombohitra Andes, izay mety hidina hatrany amin'ny 40 degre ambanin'ny 40 degre Celsius ny mari-pana, dia mety hanontany tena ny olona hoe ahoana no ahafahan'ny zavamananaina velona. Na izany aza, mifanohitra amin'ny zava-drehetra, misy karazana totozy izay tsy vitan'ny hoe nifanaraka tamin'ity tontolo masiaka ity fa nanao azy ho fonenany - ny totozy sofina ravina.

Tsy sahala amin’ireo lohasaha sy ala mijoalajoala hita any amin’ny faritra ambany kokoa, ny tampon’i Andes dia ahitana tany karakaina sy lao, izay zara raha misy zava-maitso ary sarotra ny toe-piainana. Tao anatin'io toerana tsy azo nampiantranoina io, ny totozy sofina ravin-damba dia nahavita nahita fivelomana sy namorona zavaboary miavaka.

Ireo zavaboary kely matanjaka ireo dia manana fampifanarahana miavaka izay ahafahan'izy ireo miaina. Ny endrik'izy ireo, ny sofina lava sy miendrika ravina, dia manampy amin'ny fandrindrana ny hafanan'ny vatana amin'ny alàlan'ny fanomezana velaran-tany fanampiny ho an'ny fanalana hafanana. Izany dia ahafahan'ny totozy miaritra ny hafanana mangatsiaka izay mandevona ny fonenany.

Ankoatra izany, ny totozy sofina ravina dia nivoatra ho mpihinam-bilona mahomby. Ny sakafon'izy ireo dia ahitana kirihitra sy ahitra izay afaka mivelona amin'ireo haavo faran'izay ambony ireo. Ireo zavamaniry mahazaka, izay ahitana karazana mafy toa ny yareta sy chuquiraga, dia manome ny otrikaina ilaina mba hiveloman'ny totozy, na dia eo aza ny toe-javatra toa tsy azo onenana.

Tsy ny fampifanarahana ara-batana ihany anefa no manampy amin’ny fahaveloman’izy ireo. Ny totozy sofina ravin-tsofina koa dia mampiseho faharetana amin'ny fitondran-tena. Biby be fiaraha-monina izy ireo, miaina amin'ny fiaraha-monina akaiky, izay azo inoana fa manampy amin'ny fitadiavana sakafo, fialofana ary fiarovana amin'ny biby mpiremby ao anatin'ity tontolo sarotra ity.

Ny fahaizan'ny totozy sofina ravinkazo mivelatra ao anatin'ireny toe-javatra henjana ireny dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny faharetana sy ny fahaizan'ny natiora. Izy io dia fampahatsiahivana fa ny fiainana dia afaka miroborobo eny fa na dia any amin'ny toerana tsy azo idirana indrindra aza, manome fomba fijery sarobidy momba ny fomba ahafahan'ny karazam-biby maharitra sy miroborobo manoloana ny olana toa tsy azo resena.

