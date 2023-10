Nisy 'Globster' nanasa ny morontsiraka tany Papouasie-Nouvelle-Guinée: Zavaboary mitovy amin'ny mermaid ve izy io?

By

Zavaboary mifono mistery sy mahaliana no nahasarika izao tontolo izao ho toy ny zavaboary toy ny zazavavindrano nosasana an-tanety tany Papouasie-Nouvelle-Guinée tamin'ny 20 Septambra 2023. Nandinika ilay zavaboary ny manam-pahaizana ary mihevitra azy io ho 'Globster', teny iray entina ilazana ireo nofon-dranomasina marobe izay. hita indraindray eny amoron-dranomasina amin'ny toe-javatra lo.

Mino ny mpahay siansa momba ny tontolo iainana Helene Marsh fa sisan'ny cetacean efa simba ilay vongan-javatra tsy misy aina. Sascha Hooker, manam-pahaizana momba ny biby mampinono an-dranomasina, dia manaiky izany tombana izany. Ankoatra izany, i Erich Hoyt, mpikaroka ao amin'ny Conservation Whale and Dolphin any UK, dia nanoro hevitra fa mety ho dugong ilay globster, antsoina koa hoe omby an-dranomasina. Mino i Hoyt fa efa herinandro maromaro no maty ilay zavaboary.

Niteraka fahalianana sy adihevitra be ny fahitana an'io zavaboary mahavariana io. Na dia mety ho haingana aza ny sasany hampifandray izany amin'ny zazavavindrano angano, ny mpahay siansa dia mifantoka amin'ny fahatakarana ny tena toetran'ny santionany. Ny fandinihana sy famakafakana fanampiny dia hanazava ny karazana tena izy sy ny toe-javatra mitarika azy eny amoron-dranomasina.

Ny vondrom-piarahamonina siantifika dia miandrandra fatratra ny fanavaozam-baovao sy ny fikarohana fikarohana izay mety hamaha ny mistery manodidina ity zavaboary mambabo ity. Ny fahatakarana ny zavaboary monina ao amin'ny ranomasina dia tena zava-dehibe amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ny zavamananaina an-dranomasina, ary ny zava-baovao tahaka izany dia manampy amin'ny fanitarana ny fahalalantsika sy hanentanana ny fankasitrahana lalina kokoa ny zava-mahatalanjona eo amin'ny tontolo voajanahary.

famaritana:

- Globster: nofon-dranomasina marobe hita eny amoron-dranomasina amin'ny toe-javatra lo.

- Cetacean: Vondrona biby mampinono an-dranomasina ahitana trozona, feso ary porpoises.

– Dugong: biby mampinono an-dranomasina lehibe, antsoina matetika hoe omby an-dranomasina, monina any amorontsiraka any amin'ny Oseana Indiana sy Pasifika.

Sources:

- mpahay siansa momba ny tontolo iainana Helene Marsh

- Sascha Hooker, manam-pahaizana momba ny biby mampinono an-dranomasina

- Mpikaroka Erich Hoyt ao amin'ny Conservation Whale and Dolphin any UK

(Fanamarihana: nesorina ireo lahatsoratra tao amin'ny media sosialy tafiditra tao amin'ny lahatsoratra loharano.)