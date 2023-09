Mampihena ny aretin'ny ati-doha sy manatsara ny fitadidiana ny fanafody Alzheimer vaovao mety hitranga

Ny mpikaroka ao amin'ny The Picower Institute for Learning and Memory ao amin'ny MIT dia nanao fandrosoana lehibe amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer amin'ny alàlan'ny famolavolana zava-mahadomelina izay mampihena ny areti-maso ao amin'ny atidoha ary manatsara ny fitadidiana. Ny zava-mahadomelina, antsoina hoe A11, dia mikendry ny fototarazo transcription antonona antsoina hoe PU.1, izay tompon'andraikitra amin'ny overexpression ny fototarazo mamaivay ao amin'ny atidoha sela hery fiarovana nandritra ny aretin'i Alzheimer. Ny A11 dia manafoana ny hetsika PU.1 amin'ny alàlan'ny fanangonana proteinina izay manakana ny fanehoana ireo fototarazo mamaivay ireo.

Ny inflammation dia singa lehibe amin'ny aretin'ny Alzheimer, ary sarotra ny mahita fitsaboana mahomby. Amin'ny alàlan'ny fitsapana mialoha ny kolontsaina momba ny sela olombelona sy ny maodelin'ny totozy Alzheimer, ny mpikaroka dia nahita fa ny A11 dia mampihena ny areti-maso ao amin'ny sela sahala amin'ny microglia olombelona sy ny maodely totozy marobe amin'ny aretin'i Alzheimer. Manatsara ny fahaizan'ny totozy koa izany.

Ny mpikaroka dia nampitaha ny fanehoana fototarazo amin'ny santionan'ny atidoha postmortem avy amin'ny mararin'ny Alzheimer sy ny fanaraha-maso tsy Alzheimer. Hitan'izy ireo fa ny Alzheimer dia miteraka fiovana lehibe eo amin'ny fanehoana ny fototarazo microglial, ary ny fitomboan'ny PU.1 mifamatotra amin'ny kendrena fototarazo mamaivay dia ampahany manan-danja amin'ireo fiovana ireo. Ny fampidinana ny hetsika PU.1 amin'ny maodely totozy amin'ny fihenan'ny areti-maso sy ny neurodegeneration Alzheimer.

Ny ekipa dia nanara-maso molekiola kely 58,000 mba hitadiavana zavatra mety hampihena ny areti-maso sy ny fototarazo mifandraika amin'ny Alzheimer fehezin'ny PU.1. A11 no nahery indrindra tamin'ireo kandidà enina farany. Ao amin'ny andrana natao tamin'ny sela misy microglia olombelona, ​​ny A11 dia nampihena ny fanehoana sy ny sekreteran'ny cytokines inflammatoire ary nanakana ny microglia tsy hihetsika loatra amin'ny famantarana mamaivay.

Ilaina ny fikarohana fanampiny mba hamolavola sy hizaha toetra ny A11 ho fitsaboana ny aretin'i Alzheimer. Ity fanafody mampanantena ity dia afaka manampy amin'ny fampivoarana fitsaboana mahomby kokoa amin'ity aretina neurodegenerative manimba ity.

– Aretin'ny Alzheimer Famaritana: Ny aretin'i Alzheimer dia aretina mamely ny atidoha, ka miteraka fihenan'ny fahaiza-misaina izay miharatsy rehefa mandeha ny fotoana. Io no endrika mahazatra indrindra amin'ny dementia ary mitentina 60 hatramin'ny 80 isan-jaton'ny tranga dementia. Tsy misy fanafody amin'izao fotoana izao ho an'ny aretin'i Alzheimer, fa misy fanafody afaka manamaivana ny soritr'aretina.

- Famaritana MIT: MIT dia fanafohezana ny Massachusetts Institute of Technology. Izy io dia oniversite fikarohana tsy miankina malaza any Cambridge, Massachusetts izay naorina tamin'ny 1861. Nalamina ho Sekoly dimy izy io: Architecture, Engineering, Humanities, Art and Social Sciences, Management, and Science. Ny fiantraikan'ny MIT dia ahitana fandrosoana ara-tsiansa sy fandrosoana ara-teknolojia maro. Ny tanjony dia ny mikatsaka fahalalana fototra momba ny toetra sy ny fitondran-tenan'ny rafi-piainana ary ny fampiharana izany fahalalana izany mba hanatsarana ny fahasalamana, hanalava ny androm-piainana ary hampihena ny aretina sy ny fahasembanana.

- National Institutes of Health Famaritana: Ny National Institutes of Health (NIH) no masoivoho voalohany an'ny governemantan'i Etazonia miandraikitra ny fikarohana momba ny biomedical sy ny fahasalamam-bahoaka. Izy io dia manao fikarohana siantifika manokana amin'ny alàlan'ny Intramural Research Program (IRP) ary manome famatsiam-bola fikarohana biomedical lehibe ho an'ny toeram-pikarohana tsy NIH amin'ny alàlan'ny Programa Fikarohana Extramural. Ny tanjony dia ny mikatsaka fahalalana fototra momba ny toetra sy ny fitondran-tenan'ny rafi-piainana ary ny fampiharana izany fahalalana izany mba hanatsarana ny fahasalamana, hanalava ny androm-piainana ary hampihena ny aretina sy ny fahasembanana.