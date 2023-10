Ny Volana: Toerana Mampanantena ho an'ny Fikarohana Radio Astronomia

By

Efa hatry ny ela ny astronoma no naniry mafy ny handalina ny “vanim-potoana maizina” eo amin’izao rehetra izao, vanim-potoana izay nanomboka tokony ho 380,000 XNUMX taona taorian’ny Big Bang. Nandritra izany fotoana izany, ny Universe dia feno hydrogène tsy miandany, ireo singa fototra amin'ny kintana sy vahindanitra voalohany. Niforona ho vahindanitra ireo kintana voalohany tamin’ny farany, ary ny taratrany dia nampionina ny hydrogène tsy miandany, ka nitarika ny vanim-potoana antsoina hoe Cosmic Dawn na ny Epoch of Reionization.

Indrisy anefa fa sarotra ny fandalinana io vanim-potoana io noho ny tsy fahampian'ny hazavana. Ny hany loharanom-pahazavana hita amin'izao fotoana izao dia ny taratra relika avy amin'ny Big Bang (Cosmic Microwave Background) sy ny photon navoaka ho hydrogène neutre. Na izany aza, sarotra ny mijery ireo famantarana ireo avy any an-tany noho ny fitsabahan'ny atmosfera sy ny fitsabahan'ny onjam-peo nateraky ny loharanon-tany.

Mba handresena ireo sakantsakana ireo, dia mitodika any amin'ny Volana ho toerana mety hanaovana fikarohana momba ny astronomia radio ny mpikaroka. Ny Volana dia manolotra tontolo iainana "radio mangina" any amin'ny ilany lavitra, tsy misy fanelingelenana avy amin'ny tany. Ity tontolo tsy manam-paharoa ity dia ahafahan'ny antenne radio saro-pady hamantatra ny taratra avy amin'ny Dark Ages ary hanao fandinihana amin'ny elanelana matetika tsy mbola nisy hatrizay.

Tetikasa mpitsikilo lalana fantatra amin'ny anarana hoe Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night), nokasaina hatomboka amin'ny 2025, dia mikendry ny hitsapa ny fahafahan'ny astronomia radio amin'ny Volana. LuSEE-Night dia fiaraha-miasa eo amin'ny NASA sy ny Departemantan'ny Angovo, miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka avy amin'ny Lawrence Berkeley National Laboratory, ny Brookhaven National Laboratory, UC Berkeley, ary ny University of Minnesota.

Ny andrana dia ahitana antenne mirefy enina metatra ny halavany ary hiantehitra amin'ny zanabolana fampitana ny angon-drakitra, satria tsy azo atao ny fifandraisana mivantana avy any amin'ny lafin'ny Volana. Ny fahasamihafan'ny maripana faran'izay mafy eo anelanelan'ny andro sy ny alina any amin'ny faritra atsimon'ny Volana, izay mahatratra 120 °C (250 °F) mandritra ny andro ary ambany -173 °C (-280 °F) amin'ny alina, dia miteraka fanamby fanampiny. ho an’ny iraka.

Raha mahomby dia mety hanova ny fahatakarantsika ny Universe tany am-boalohany ny Observatories amin'ny onjam-bolana ary hanokatra fahafahana vaovao ho an'ny fikarohana siantifika. Ireo mpanara-maso ireo dia hanome fahafahana tsy manam-paharoa handalinana ny vanim-potoana maizina sy hanara-maso ny fivoaran'ny rafitra cosmic hatramin'ny fiandohan'ny fotoana.

Sources:

– Ny Volana dia ho toerana malaza ho an'ny fandaharana an-habakabaka maneran-tany amin'ny taona ho avy.

- Ny iraka Artemis III dia hametraka ny mpanamory sambon-danitra voalohany amin'ny habakabaka amin'ny 2025.

- Sampan-draharahan'ny habakabaka maro no handefa mpanamory sambon-danitra ho any amin'ny volana ho ampahany amin'ny fifanarahana Artemis.

- Ny fitaovana amin'ny volana dia ahafahan'ny fikarohana siantifika tsy azo atao amin'ny tany na amin'ny orbitan'ny tany.

– Ny astronomia radio any amin'ny lafin'ny Volana dia ho afaka amin'ny fitsabahan'ny tany.

- Ny tetikasa LuSEE-Night dia mikendry ny hijery taratra avy amin'ny vanim-potoana maizina amin'ny volana.

– Ny tontolon'ny Volana dia mametraka fanamby ho an'ny mpandinika radio momba ny volana.

- Ny mpandinika radio amin'ny volana mahomby dia mety hanova ny fahatakarantsika ny Universe tany am-boalohany.