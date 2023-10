Lalànan'ny zavaboary vaovao maneran-tany: mihatra amin'ny rafitra sarotra rehetra ny evolisiona

By

Nisy ekipan’ny mpahay siansa sy filozofa nampiditra foto-kevitra lehibe iray antsoina hoe “lalàn’ny natiora tsy hita”. Milaza izy ireo fa ny evolisiona dia tsy voafetra amin'ny zavamananaina biolojika fa dingana fototra izay mihatra amin'ny rafitra sarotra rehetra eo amin'izao rehetra izao, manomboka amin'ny vatana selestialy ka hatramin'ny rafitra atomika. Ny ekipa dia manolotra ny "Lalàna momba ny fampitomboana ny fampahalalana momba ny asa," izay milaza fa ny rafitra rehetra, velona na tsy velona, ​​dia hivoatra raha toa ka mandalo fifantenana mifototra amin'ny fiasa ny fikandrana samihafa.

Ny mpikaroka dia mamaritra toetra telo mamaritra ny rafitra mivoatra: ny singa marobe, ny fahasamihafan'ny fandaharana ary ny fifantenana amin'ny asany. Manoro hevitra izy ireo fa ireo toetra ireo dia mahazatra amin'ny rafitra mivoatra sarotra amin'ny sehatra samihafa.

Ny fanalahidin’io lalàn’ny zava-boahary maneran-tany io dia miorina amin’ny foto-kevitry ny “fisafidianana ho amin’ny asany”. Ny mpikaroka dia nanitatra ny teorian'i Darwin momba ny fifantenana voajanahary, manasokajy ny asa ho karazany telo miavaka: ny fahamarinan-toerana, ny fikirizana mavitrika ary ny zava-baovao. Tsy voafetra amin'ny toetra mahavelona intsony ny fiasa, fa ahitana ireo toetra izay manampy amin'ny fisian'ny rafitra iray, ny fanamafisam-peo ary ny fahasarotana.

Ny fanadihadiana dia mampiseho io teoria io miaraka amin'ny ohatra avy amin'ny toe-javatra biolojika sy tsy biolojika. Izy io dia manasongadina ny dian'ny evolisiona amin'ny fiainana eto an-tany, manomboka amin'ny fiposahan'ny photosynthesis ka hatramin'ny fivoaran'ny fitondran-tena sarotra. Na izany aza, ny foto-kevitry ny evolisiona dia mihoatra lavitra noho ny zavamananaina. Ny fanjakan'ny mineraly, ohatra, dia mampiseho ny lalan'ny evolisionany manokana, izay nahatonga ny fanamafisam-peo mineraly tsotra ho lasa sarotra kokoa rehefa mandeha ny fotoana.

Fanampin'izany, ny kintana mihitsy dia mampiseho fahagagana mivoatra amin'ny famoronana singa mavesatra kokoa, ka mahatonga ny fahasamihafan'ny simika sy ny fahasarotan'izao rehetra izao.

Ny fikarohana dia manantitrantitra fa ny evolisiona Darwiniana dia tranga manokana ao anatin'io tranga voajanahary midadasika io. Manoro hevitra izy io fa mihatra amin'ny rafitra tsy misy aina koa ireo fitsipika mitondra ny fahasamihafan'ny fiainana eto an-tany.

Ity fanadihadiana ity, navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences, dia ezaka fiaraha-miasa misy ny mpahay siansa avy amin'ny sehatra samihafa. Amin'ny fahafantarana ny fironan'ny rafitra sarotra rehetra hamokatra zava-baovao, fitoniana ary fikirizana mavitrika, ity fikarohana ity dia mamaritra indray ny fahatakarantsika ny evolisiona ho toy ny toetra raiki-tampisaka ao amin'izao tontolo izao izay mivoatra hatrany.

