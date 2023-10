Teleskaopy Romana an'ny NASA mba hanova ny fikarohana ny Voie lactée

By

Ny teleskaopy habakabaka Nancy Grace Roman an'ny NASA ho avy dia natao hanome fomba fijery tsy mbola nisy hatrizay momba ny fototry ny vahindanitra Milky Way. Nokasaina hatomboka amin'ny 2027, ity iraka ity dia hampiasa ny teknikan'ny microlensing mba hijerena kintana an-jatony tapitrisa, izay mety hitarika ho amin'ny fikarohana lehibe amin'ny astronomia faritra.

Soloy teny nalaina: Ny iraka dia mikendry ny hanara-maso ny kintana ho an'ny flickers tantara, manondro ny fisian'ny planeta, kintana lavitra, zavatra misy ranomandry any ivelan'ny rafi-masoandro, ary koa ny lavaka mainty mitoka-monina sy ny zava-mitranga cosmic hafa. Amin'ny alàlan'ny fandinihany, ny Teleskaopy Romana Space dia andrasana hametraka firaketana vaovao hamantarana ny exoplanet fanta-daza lavitra indrindra, hamoaka fijery amin'ny manodidina ny galactic hafa izay mety ho fonenan'ny tontolo tsy fantatra.

Mifantoka amin'ny fandalinana ny fivoaran'izao rehetra izao ny astronomia amin'ny vanim-potoana, ary ny fanaraha-maso ny lanitra maharitra ataon'i Romana dia handray anjara betsaka amin'ity sehatra ity. Ny teleskaopy dia hanatevin-daharana ny tambajotran'ny mpanara-maso eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fisamborana sy famakafakana ny fiovan'ny cosmos. Ny Galactic Bulge Time-Domain Survey, nataon'i Roman, dia hijery manokana ny Milky Way, amin'ny fampiasana ny fahaizany infrarora hiditra ao amin'ny rahona vovoka izay manakana ny fahitana ny faritra afovoan'ny vahindanitra.

Ny Teleskaopy Romana Space dia ho fitaovana amin'ny sivana vaovao akaiky-infrarouge izay ahafahan'ny observatory hamantatra ny halavan'ny onjam-pahazavana lava kokoa. Ity fanatsarana ity dia manitatra ny sakan'ny fanontaniana cosmic azon'ny teleskaopy, manomboka amin'ny sisin'ny rafi-masoandro misy antsika ka hatrany amin'ny zorony lavitra indrindra amin'izao rehetra izao.

Ny iray amin'ireo teknika fototra ampiasain'ny Teleskaopy Romana Space dia ny microlensing. Mitranga izany rehefa mifanaraka tsara amin'ny kintana ambadika ny zavatra iray, ka mahatonga ny hazavana avy amin'ny kintana hiondrika manodidina ilay zavatra. Mamorona spike vonjimaika amin'ny famirapiratan'ny kintana ireo hetsika microlensing ireo, izay manondro ny fisian'ny zavatra miditra an-tsehatra. Amin'ny fanaraha-maso ny fisehoan-javatra toy izany eo afovoan'ny Voie lactée, ny astronoma dia afaka mamantatra zavatra tsy hita maso toy ny planeta, na dia tsy afaka mijery azy mivantana aza.

Ny drafitry ny fanadihadiana dia ahitana ny fakana sary isaky ny 15 minitra mandritra ny roa volana eo ho eo, mamerina ny dingana inenina mandritra ny dimy taona voalohany amin'ny teleskaopy. Ity hetsika fanaraha-maso midadasika ity dia antenaina hamoaka planeta vaovao any amin'ny faritra tsy voatanisa ao anatin'ny vahindanitra misy antsika.

Miaraka amin'ny teknôlôjian'ny fandrosoana sy ny paikadin'ny fanadihadiana feno, ny Roman Space Telescope dia vonona ny hanova ny fahatakarantsika ny Milky Way ary hampivoatra be ny fahalalantsika an'izao rehetra izao.

FAQ

1. Inona no atao hoe microlensing?

Ny microlensing dia tranga miseho rehefa misy zavatra iray, toy ny kintana na planeta, mifanitsy amin'ny kintana ambadika, ka mahatonga ny hazavana avy amin'ny kintana ambadika hiondrika manodidina ilay zavatra miditra. Izany dia miteraka famirapiratana vonjimaika ny hazavan'ny kintana ambadika, izay manondro ny fisian'ilay zavatra miditra.

2. Ahoana no hampiasan'ny Teleskaopy Romana amin'ny habakabaka ?

Ny Teleskaopy Romana any amin'ny habakabaky ny Romana dia hampiasa ny microlensing mba hijerena ny afovoan'ny vahindanitra Milky Way. Amin'ny fanaraha-maso ny fiovaovan'ny famirapiratry ny kintana any aoriana, ny teleskaopy dia afaka mamantatra ny fisian'ny zavatra tsy hita, toy ny planeta sy ny lavaka mainty ao amin'ny fototry ny vahindanitra.

3. Inona no atao hoe astronomia momba ny fotoana?

Ny astronomia-domaine dia sampana astronomia izay mifantoka amin'ny fandalinana ny fiovan'ny zavatra selestialy sy ny zava-mitranga rehefa mandeha ny fotoana. Amin'ny fandinihana sy famakafakana ireo fiovana ireo, ny mpahay siansa dia afaka mahazo fahatakarana ny fizotran'izao rehetra izao.

4. Inona no atao hoe Galactic Bulge Time-Domain Survey?

Ny Galactic Bulge Time-Domain Survey dia fanentanana fandinihana manokana notontosain'ny Teleskaopy Romana. Izy io dia mikendry ny handalina ny afovoan'ny vahindanitra Milky Way amin'ny fampiasana ny fahitan'ny infrarouge an'ny teleskaopy, ahafahan'ny mpahay siansa mahita amin'ny alàlan'ny rahon'ny vovoka izay matetika manaloka ny fahitana an'io faritra io. Ity fanadihadiana ity dia hanome angona sarobidy momba ny dinamika sy ny toetran'ny faritra afovoan'ny vahindanitra.

5. Rahoviana ny fandefasana ny Teleskaopy Romana ?

Ny fandefasana ny Teleskaopy Romana Space dia nokasaina ho an'ny 2027. Rehefa napetraka ny teleskaopy dia hanomboka ny iraka voalohany dimy taona, izay hanova ny fahatakarantsika ny Milky Way ary hitondra anjara biriky lehibe amin'ny sehatry ny astronomia.