NASA dia nanambara fa ny angona avy amin'ny James Webb Space Telescope dia nanambara ny fisian'ny molekiola "mitondra karbaona" ao amin'ny atmosfera ao amin'ny exoplanet K2-18 b. Any amin'ny 120 taona maivana eo ho eo no misy azy ao amin'ny faritra azo onenana amin'ny kintana mpampiantrano azy, ity zavatra hita ity dia manampy amin'ny fandinihana teo aloha nataon'ny Teleskaopy Space Hubble izay nanondro ny fisian'ny atmosfera be hidrôzenina sy ny ranomasimbe rakotry ny rano ao amin'ny K2-18 b.

K2-18 b, izay hitan'ny Kepler Space Telescope tamin'ny taona 2015, dia mihodidina ny kintana dwarf mena mpampiantrano azy isaky ny 33 andro amin'ny halavirana 13 tapitrisa kilaometatra. Na dia eo amin'ny ampahatelon'ny elanelan'i Mercury sy ny Masoandro aza io elanelana io ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika, ny hoe kely kokoa sy mangatsiatsiaka kokoa ny kintana dwarf mena dia ahafahan'ny K2-18 b misy ao anatin'ny faritra azo onenana izay mety hisy ranon-drano.

Amin'ny maha "mini-Neptune", K2-18 b dia manodidina ny 8.6 heny noho ny tany. Ity karazana exoplanet ity dia tsy misy ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika, ary voafetra ny fahatakarana ny atmosfera ny astronoma. Na izany aza, mino ny NASA fa ireo tontolo "Hycean" ireo, toa an'i K2-18 b, dia manome tontolo mampanantena ny fisian'ny fiainana.

Ny fandinihana vao haingana nataon'ny teleskaopy Webb dia manondro ny fisian'ny metana sy gazy karbonika ao amin'ny atmosfera K2-18 b. Fanampin'izany, ny tsy fahampian'ny amoniaka sy ny mety hahitana ny dimethyl sulfide dia manondro ny mety hisian'ny ranomasimbe ao ambanin'ny atmosfera misy hidrôzenina eto an-tany.

Na dia manan-danja aza ny habetsahan'ireo molekiola ireo, dia nanamarika ny NASA fa tsy miantoka ny fahafahan'ny planeta hanohana ny fiainana izany. K2-18 b dia manana radius lehibe kokoa noho ny Tany, ary ny ranomasina dia mety ho mafana loatra na tsy misy rano mihitsy. Ny fandinihana fanampiny momba ny exoplanet dia ilaina mba hanangonana angon-drakitra bebe kokoa sy hahazoana fahatakarana mazava kokoa momba ny firafiny sy ny fipetrahany.

Ny teleskaopy Webb dia tsy afaka mijery mivantana ny K2-18 b noho ny famirapiratan'ny kintana mpampiantrano azy. Miantehitra amin’ny fomba fitateram-bahoaka kosa ny astronoma, ka amin’ny alalan’izany no ahitany fa mihamalemy kely ny famirapiratan’ny kintana rehefa mandalo eo anoloany ny planeta. Ity fomba ity dia mamela ny famakafakana ny hazavana mandalo amin'ny atmosfera ao amin'ny exoplanet, manome fanazavana momba ny firafiny.

Nohamafisin'ny NASA fa vao fiandohana ihany ity fahitana ity, satria mbola betsaka ny fandinihana momba ny exoplanets mety ho azo onenana ho avy. Manantena ny masoivoho fa ny fandinihan'i Webb amin'ny ho avy dia hanome fampahalalana be dia be momba ny exoplanets sy ny mety ho fanohanana ny fiainana.

Loharano: NASA, University of Cambridge