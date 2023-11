Ny takela-dranomandry Antarctica mitsonika: Fahatakarana ny anjara asan'ny fivoahana ambanin'ny glasy

Eo afovoan'ny faritra midadasika be any Antarctica no misy ny ranomandry Antarctica, singa manan-danja amin'ny rafitry ny toetr'andro eto an-tany. Io ravin-dranomandry goavam-be io dia tsy vitan'ny hoe taratry ny tara-masoandro, manampy amin'ny fitazonana ny tany mangatsiaka, fa mitahiry ny 70 isan-jaton'ny ranomamy maneran-tany koa. Na izany aza, ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpahay siansa avy amin'ny Scripps Institution of Oceanography ao amin'ny University of California, San Diego (UCSD), dia nanazava ny tranga iray izay mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny haavon'ny ranomasina maneran-tany.

Asehon’ilay fikarohana, navoaka tao amin’ny gazety Science Advances, fa rehefa mitsonika sy mivarina any an-dranomasina ny rano ao ambanin’ny ranomandry, dia mahatonga ny ranomandry hiempo haingana kokoa izany. Ny mpahay siansa dia miantso an'io dingana io ho toy ny fivoahana amin'ny ranomandry. Teo aloha, ny vinavina lehibe momba ny fiakaran'ny ranomasina, toy ny nataon'ny Intergovernmental Panel on Climate Change, dia tsy nihevitra ny fahaverezan'ny ranomandry fanampiny vokatry ny fivoahan'ny ranomandry.

Araka ny voalazan'i Tyler Pelle, mpanoratra mpitarika ny fanadihadiana, ny vinavina marina momba ny fiakaran'ny ranomasina maneran-tany dia zava-dehibe ho an'ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka. Ny tombantombana amin'izao fotoana izao dia mety hanamaivana ny tahan'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina maneran-tany, izay mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny olona an-tapitrisany maro monina any amin'ny faritra amorontsiraka iva. Nohamafisin'i Pelle fa ilaina ny mampiditra ny fivoahana ambanin'ny glasy amin'ny ezaka fanaovana modely mba hanomezana vinavina marina kokoa.

Nifantoka tamin'ny glacier Antarctica Atsinanana roa ny fandinihana: Denman sy Scott. Ireo glacier ireo, izay mifanakaiky eo an-tampon'ny hady kaontinanta iray misy halalin'ny roa kilaometatra mahery, dia mety hampiakatra ny haavon'ny ranomasina efa ho dimy metatra. Tamin'ny alalan'ny scenario famotsorana isan-karazany no nataon'ireo mpikaroka ireo simulation momba ny fihemorana amin'ny ranomandry hatramin'ny taona 2300. Rehefa nojerena ny fivoahan'ny ranomandry ambanin'ny tany, dia naminavina ilay maodely fa ho tonga any amin'ny tehezan'ilay hady kely ireo vongan-dranomandry 25 taona talohan'izay.

Jamin Greenbaum, mpiara-manoratra ny fanadihadiana, dia nanamarika fa ny fikarohana dia toy ny fiantsoana ho an'ny fiarahamonina modely. Manimba ny fahamarinan'ny vinavina ny tsy fahafantarana ny fivoahan'ny ranomandry. Ankoatr'izay, ny fanadihadiana dia manasongadina ny anjara asa lehibe ataon'ny olombelona amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny alàlan'ny fampihenana ny famoahana entona mandatsa-dranomaso. Na dia manan-danja aza ny fivoahana ambanin'ny glasy, dia ny fihetsiky ny olombelona amin'ny farany no mitazona ny fanalahidy hialana amin'ny trangan'ny andro faharavana.

Mihoatra lavitra noho ny glacier Denman sy Scott ny fiantraikany. Ny rano mitsonika ambanin'ny glasy dia hita teo ambanin'ny glacier Antarctica isan-karazany, toy ny Thwaites, Pine Island, ary Totten. Ilaina ny fikarohana fanampiny mba hahatakarana ny halehiben'ny fiantraikan'ny fivoahan'ny ranomandry eo amin'ireo glacier ireo sy ny fiakaran'ny ranomasina manaraka.

Amin'ny alàlan'ny fanazavana ny anjara asan'ny fivoahan'ny ranomandry amin'ny fiempoan'ny ranomandry any Antarctica, ity fanadihadiana ity dia fampahatsiahivana tanteraka ny filàna maika amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny vinavina ho avy sy ny fiomanana amin'ny fiaraha-monina amorontsiraka dia miankina amin'ny fahatakarana marina ny fiakaran'ny ranomasina. Amin'ny fandinihana ireo lafin-javatra rehetra, anisan'izany ny fiantraikan'ny fivoahana ambanin'ny tany, no ahafahantsika mivezivezy tsara kokoa ny lalana mankany amin'ny hoavy maharitra.

FAQ

Inona no atao hoe fivoahana subglacial?

Ny discharge subglacial dia manondro ny dingan'ny fiempoan'ny rano ao ambanin'ny glacier iray ary mikoriana mankany an-dranomasina. Lafin-javatra manan-danja iray izay manafaingana ny fahalevonan'ny ranomandry ary manampy amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.

Nahoana no zava-dehibe ny vinavina marina momba ny fiakaran'ny ranomasina?

Zava-dehibe ho an'ny fiahiana ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka ny vinavina marina momba ny fiakaran'ny ranomasina. Olona an-tapitrisany no monina any amin'ny faritra iva amorontsiraka, ary ny faminaniana marina dia manampy amin'ny fanomanana ireo vondrom-piarahamonina ireo amin'ny mety ho fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina.

Inona no fiantraikan'ny fivoahan'ny ranomandry ambany amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina?

Ny fanadihadiana dia manoro hevitra fa ny vinavina amin'izao fotoana izao momba ny fiakaran'ny ranomasina dia mety ho ambanin-javatra ny tahan'ny noho ny fahaverezan'ny ranomandry fanampiny nateraky ny fivoahan'ny ranomandry. Ny fampidirana ity dingana ity ho modely dia manampy amin'ny fanomezana vinavina marina kokoa sy manampy amin'ny fahatakarana ny halehiben'ny fiantraikan'ny glacier manerantany.

Inona no anjara andraikitry ny entona mandatsa-dranomaso amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina?

Ny fanadihadiana dia nanantitrantitra fa ny fihetsiky ny olombelona, ​​indrindra ny fampihenana ny entona mandatsa-dranomaso, dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny ranomasina. Na dia zava-dehibe aza ny fivoahana ambanin'ny glasy, dia zava-dehibe ny fampihenana ny entona mba hialana amin'ny scenario andro faharavana.

