Ny anjara asan'ny ADN mitochondrial amin'ny famokarana olombelona

Ity lahatsoratra ity dia mikaroka fikarohana vaovao izay manamafy ny fahatakarana siantifika fa ny ADN mitochondrial (mtDNA) dia nolovaina tamin'ny reniny irery ihany. Ny fandalinana, navoaka tao amin'ny diary Nature Genetics, dia fiaraha-miasa teo amin'ny Oregon Health & Science University sy ny andrim-panjakana hafa.

Teo aloha, dia noheverina fa ny mtDNA paternal dia nesorina taorian'ny fampiraisana, saingy ny fandinihana dia nahita fa ny tsirinaina matotra dia mitondra mitochondria kely, na dia tsy manana mtDNA aza izy ireo. Hitan'ny mpikaroka koa fa tsy ampy proteinina ilaina amin'ny fikojakojana mtDNA ny selan'ny tsirinaina. Ny anton'io fanilihana io dia tsy fantatra amin'izao fotoana izao, fa mety misy ifandraisany amin'ny fitakian'ny tsirinaina ambony ny angovo mandritra ny fampiraisana, izay mety hitarika amin'ny fivondronan'ny mutation mtDNA.

Mifanohitra amin'izany kosa, ny fivoaran'ny atody, fantatra amin'ny anarana hoe oocytes, dia miankina voalohany indrindra amin'ny sela manodidina mba hahazoana angovo ary mitazona mtDNA tsy misy dikany. Ity fanavahana ity dia manampy amin'ny tombony amin'ny evolisiona amin'ny fandovana ny mtDNA amin'ny reny irery ihany, satria mametra ny mety hisian'ny fiovan'ny mtDNA miteraka aretina amin'ny taranaka. Ny fiovan'ny mtDNA dia mety hiteraka aretina mahafaty misy fiantraikany amin'ny taova mitaky angovo be, toy ny fo, hozatra ary atidoha.

Mba hisorohana ny fifindran'ny aretina mtDNA fantatra dia novolavolaina ny fitsaboana fanoloana mitochondrial (MRT). Ny MRT dia manolo ny mtDNA mutant amin'ny mtDNA mahasalama avy amin'ny atody mpanome amin'ny alalan'ny fampiraisana in vitro. Na izany aza, voafetra amin'izao fotoana izao ny fitsapana klinika ho an'ny MRT any Etazonia, ary any amin'ny firenena hafa toa an'i Royaume-Uni sy Gresy no misy ny fitsapana.

Ny fikarohana vaovao momba ny anjara asan'ny mtDNA amin'ny fahamatorana sy ny fampiraisana tsirinaina dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahavokarana olombelona sy ny fitsaboana sela mikraoba. Ny fahatakarana ny asan'ny proteinina tafiditra amin'ny fikojakojana mtDNA dia mety hitarika amin'ny fandrosoana amin'ny fitsaboana ny tsy fiterahana sy ny teknolojian'ny fananahana.

Loharano: ANI | | Navoakan'i Tapatrisha Das, Washington Dc, Sep 20, 2023

famaritana:

- ADN mitochondrial (mtDNA): Ny kaody fototarazo voatahiry ao amin'ny mitochondria, izay miasa ho toy ny herin'ny sela tsirairay ao amin'ny vatana.

– Oocyte: Atody mivoatra.

– Mitochondrial transcription factor A (TFAM): Proteinina tena ilaina amin'ny fikojakojana mtDNA.

- Fitsaboana fanoloana mitochondrial (MRT): Fomba fanoloana ny mtDNA mutant amin'ny mtDNA mahasalama amin'ny alàlan'ny fertilization in vitro.

Loharano: Fanampim-baovao tsy nomena.