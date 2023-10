Mangalyaan-2: Manomana iraka faharoa ho any Mars i India

Ny Indian Space Research Organization (ISRO) dia miomana hanomboka ny iraka faharoa ho any Mars, Mangalyaan-2, sivy taona taorian'ny fahombiazan'ny iraka voalohany nataony izay nametraka balafomanga teo amin'ny orbitra manodidina ny planeta mena. Araka ny antontan-taratasy azon'ny HT, Mangalyaan-2 dia hitondra entana efatra handinihana ny lafiny samihafa amin'ny Mars.

Ny enta-mavesatra ao amin'ny Mangalyaan-2 dia misy ny Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ny Radio Occultation (RO), ny Energetic Ion Spectrometer (EIS), ary ny Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX). Ny MODEX dia hanampy amin'ny fahatakarana ny niandohan'ny, ny habetsahana, ny fitsinjarana ary ny fiparitahan'ny vovobony eny amin'ny toerana avo any Mars.

Ny andrana RO dia mikendry ny handrefesana ny mombamomba ny tsy miandany sy ny hakitroky ny elektronika, raha ny EIS kosa dia hamaritra ireo poti-tsolika avy amin'ny herin'ny masoandro sy ireo poti-drivotra mahery vaika avy amin'ny masoandro ao amin'ny tontolo Mars. Ny LPEX dia handrefesana ny haavon'ny isa elektronika, ny mari-pana elektronika ary ny onjam-pamokarana herinaratra mba hanomezana fahatakarana tsara kokoa ny tontolon'ny plasma ao Mars.

Ny fahombiazan'ny iraka voalohany tany India tamin'ny Mars tamin'ny 24 Septambra 2014, no nahatonga azy ho masoivohon'ny habakabaka fahefatra eto amin'izao tontolo izao nametraka sambon-danitra tamin'ny orbit Mars ary voalohany nanao izany tamin'ny andrana voalohany nataony. Ny iraka, natomboka tamin'ny 5 Novambra 2013, dia nitondra entana siantifika dimy mba handinihana ny endri-javatra ambonin'ny planeta, ny morphologie, ny mineralojia ary ny atmosfera.

Loharano: Hindustan Times

ISRO: The Indian Space Research Organization (ISRO) no masoivoho nasionalin'ny habakabaka ao India. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fanomanana, ny fampivelarana ary ny fanatanterahana ny iraka an-habakabaka any India.

Mangalyaan-2: Mangalyaan-2 no iraka faharoa mankany Mars nataon'ny ISRO. Izy io dia mikendry ny handalina ny lafiny isan-karazany amin'ny Mars, anisan'izany ny vovoka interplanet, ny atmosfera Mars ary ny tontolo iainana.

Enta-mavesatra: Ao anatin'ny tontolon'ny iraka an-habakabaka, ny enta-mavesatra dia manondro ireo fitaovana na fitaovana entin'ny sambon-danitra ho an'ny tanjona siantifika na teknolojia.

