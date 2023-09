Fanamafisana ny zava-mahatalanjona ara-jeolojika ao amin'ny Arktika: The Svalbox Digital Model Database

By

Ny Svalbox Digital Model Database (DMDb) dia angon-drakitra rezionaly vaovao izay manome ny geoscientists amin'ny fidirana amin'ny modely nomerika (DOM) avy amin'ny vondronosy Svalbard lavitra. Navoaka tao amin'ny gazetiboky Geosphere, misy DOM 135 amin'izao fotoana izao ny angona, manome angona avy amin'ny 114 km2 amin'ity faritra sarotra idirana ity.

Ny DOM dia fanehoana nomerika telo amin'ny lafiny ara-jeolojika izay nanova ny fikarohana ara-jeolojia maoderina. Ny Svalbox DMDb dia mampiditra ireo maodely ireo amin'ny angona ara-jeografika hafa, ao anatin'izany ny sarin'ny drôna 3D, manome ny mpahay siansa ny fomba fijery feno momba ny fiforonan'ny jeografika ao amin'io faritra miavaka io.

Ny Svalbox DMDb dia miavaka amin'ny fanarahany ny FAIR (hitana, azo idirana, azo ampiasaina, ary azo ampiasaina indray), izay midika fa ny angona sy ny metadata zaraina ao amin'ny angon-drakitra dia mora hita, miditra ary ampiasain'ny mpikaroka hafa. Ny fidirana tsirairay ao amin'ny angon-drakitra dia misy angon-drakitra fampidirana manta sy angon-drakitra voavoatra ary manana DOI ho an'ny traceability sy citation.

Ity tahirin-kevitra ity dia tena sarobidy ho an'ny geoscientists miasa any Svalbard, ary koa ho an'ny tanjona fanabeazana. Ny maodely outcrop dizitaly nomen'ny Svalbox DMDb dia manitatra ny vanim-potoanan'ny saha mandritra ny fotoana tsy voafetra ary manome fahafahana miditra amin'ny tranokala izay matetika tsy azo idirana amin'ny alàlan'ny asa an-tsaha nentim-paharazana. Izany dia manampy ny mpikaroka hiomana tsara kokoa amin'ny dia sy hanatsara ny fahatakarany ny tontolon'ny Arktika miova haingana, izay miaina fiovana lehibe noho ny fisintonana glacial.

Ohatra iray miavaka nasongadina tao amin'ny gazety Geosphere ny mombamomba an'i Festningen, hany geotope an'i Svalbard. Ity zava-mahatalanjona ara-jeolojika ity dia maharitra 400 tapitrisa taona ary manolotra stratigrafia mitsangana tsy manam-paharoa manerana ny transect 7 km. Ny Svalbox DMDb dia mitahiry ireo firaketana ara-jeolojika ireo amin'ny vanim-potoana, miantoka ny lanjany ara-tsiansa ho an'ny taranaka ho avy.

Ny Svalbox DMDb dia mitohy mivelatra satria betsaka kokoa ny DOM ampiana amin'ny angon-drakitra. Ny fisian'ireo maodely nomerika ireo dia efa nitarika fiaraha-miasa sy famoaham-boky, nandray anjara tamin'ny fandrosoan'ny fikarohana siantifika ao amin'ny vondronosy Svalbard.

Sources:

- Svalbox Digital Model Database (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Digitizing the igneous intrusion at Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1