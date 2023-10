Miandrandra ny fanakonam-bolana ampahany amin'ny Oktobra 2023 ireo mpankafy Astronomia

Miandry fatratra ny fanakonam-bolana amin’ny ampahany ho avy voatondro ho amin’ny 28 Oktobra 2023 ireo mpankafy ny lanitra maneran-tany. Taorian’ny fanakonam-bolana tamin’ny fiandohan’ny taona, dia mampanantena fa hahasarika sy hahatalanjona ny mpanara-baovao ity fisehoan-javatra eny amin’ny lanitra ity. Nahaliana ny olona nandritra ny taonjato maro ny fanakonam-bolana, ary mbola misy dikany ara-panahy foana izy ireny amin’ny kolontsaina samihafa.

Ny astronoma sy ny mpahay siansa koa dia mandinika akaiky ny fanakonam-bolana mba hahafantarana ny rafitry ny Tany-volana ary hahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny habakabaka sy ny atmosfera amin'ny Tany. Ireo hetsika ireo dia manolotra fampisehoana selestialy miavaka sy manaitra izay andrasan'ny mpijery kintana sy mpankafy astronomia.

Ny fanakonam-bolana Oktobra 2023 dia hanomboka amin'ny 11:31 alina any New Delhi ary hifarana amin'ny 3:36 maraina amin'ny 29 Oktobra. Mandritra io fotoana io, hisy fanakonam-bolana amin'ny ampahany rehefa mivezivezy amin'ny aloky ny Tany ny volana. Ny fanakona-masoandro dia ho hita avy amin’ny faritra samihafa, anisan’izany i Azia, Rosia, Afrika, Amerika, Eoropa, Antarctica, ary Oseania.

Any New Delhi, afaka manatrika ny fanakona-masoandro any amin'ny lanitra atsimo andrefana ny mpandinika. Amin'ny fara-tampony, ny volana dia ho 62° ambonin'ny faravodilanitra. Any India, ny fanakona-masoandro ambony indrindra dia andrasana hitranga amin'ny 1:45 maraina, ary eo ho eo amin'ny 12% amin'ny habakabaka no miroboka ao anaty aloka.

Mila mivoaka sy mibanjina ny lanitra fotsiny ireo mpankafy astronomia, raha te hiaina ny herin'ny fanakonam-bolana ampahany. Ho hitan’izy ireo ny fiovana tsikelikely amin’ny fisehoan’ny volana sy ny lokony mandritra ny fanakona-masoandro.

Ny fanakonam-bolana amin'ny volana oktobra 2023 dia mampanantena fa ho zava-mitranga tena mampitolagaga, manome fahafahana tsy manam-paharoa hitalanjona amin'ny zava-mahatalanjona eo amin'izao rehetra izao. Na mpandinika efa za-draharaha ianao na mpankafy ny lanitra, aza adino ny mahita an'ity fampisehoana selestialy manaitra ity.

