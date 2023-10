Lohateny vaovao: Inona no andrasana amin'ny fanakonam-bolana ho avy amin'ny volana Oktobra 2023

Ireo mpankafy selestialy manerana an'izao tontolo izao dia afaka miandry ny fisehoan-javatra mampitolagaga amin'ity volana ity rehefa manakaiky ny fanakona-masoandro faharoa amin'ny Oktobra. Ny zoma 28 Oktobra, dia hisy fanakonam-bolana ampahany ho hitan’ny mpanara-baovao any amin’ny faritra maro eran-tany.

Mandritra ny fanakonam-bolana, ny Tany dia mifanelanelana amin'ny masoandro sy ny volana, ka mamela aloka eo amin'ny habakabaka. Raha mazàna ny fanakonam-bolana dia mitranga mandritra ny volana feno, fa tsy isaky ny volana feno.

Araka ny voalazan'ireo manampahaizana ao amin'ny Space.com, ny fanakonam-bolana farany amin'ny taona 2023 dia hanomboka amin'ny 2:01 tolakandro EDT (1801 GMT) amin'ny 28 Oktobra. Ity trangan-javatra selestialy ity dia ho hita eny amin'ny vazan-tany rehetra any India, indrindra amin'ny misasakalina.

Tombanana haharitra adiny iray sy 19 minitra eo ho eo ny faharetan’ny fanakona-masoandro. Tsy ho voafetra amin’ny faritra iray ihany anefa ny fanakonam-bolana ampahany. Ny faritra sasany any Eoropa, Azia, Aostralia, Afrika, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Pasifika, Atlantika, Ranomasimbe Indianina, Tendrontany Avaratra, ary na dia ny Tendrontany Avaratra aza dia samy ho afaka hanatrika ireo dingana samihafa amin’ny fanakona-masoandro.

Ity hetsika tsy manam-paharoa ity dia mampanantena fa hahasarika sy hampitolagaga ireo mpandinika manerana an'izao tontolo izao, manome traikefa iombonana ho an'ireo mpankafy selestialy maneran-tany.

Na any Eoropa ianao, na any Azia, na any Aostralia, na any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao, dia afaka manantena fatratra ny fijerena akaiky ny volana mandritra ny fanakonam-bolana ampahany.

FAQ

F: Rahoviana no hitranga ny fanakonam-bolana ampahany?

A: Ny zoma 28 oktobra 2023 ny fanakonam-bolana ampahany.

F: Amin'ny firy no hanomboka ny fanakona-masoandro?

A: Hanomboka amin'ny 2:01 tolakandro EDT (1801 GMT) ny fanakona-masoandro.

F: Aiza no ahitana ny fanakona-masoandro?

A: Ny fanakona-masoandro dia ho hita avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao, anisan'izany i Eoropa, Azia, Aostralia, Afrika, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Pasifika, Atlantika, Ranomasimbe Indianina, Arktika, ary Antarctica.

F: Haharitra hafiriana ny fanakona-masoandro?

A: Tokony haharitra adiny iray sy 19 minitra eo ho eo ny fanakonam-bolana ampahany.