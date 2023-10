Lohateny vaovao: Fikarohana ny misterin'ny fanakonam-bolana amin'ny taona 2023

Ny fanakonam-bolana dia nahaliana ny olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra, ka nahatonga fahatsapana gaga sy talanjona. Amin'ny 2023, hisy hetsika selestialy fantatra amin'ny anarana hoe Chandra Grahan na Eclipse Lunar, hisarika ny sain'ireo mpankafy astronomia maneran-tany. Mandalo eo anelanelan'ny Masoandro sy ny Volana ny Tany mandritra ny fanakona-masoandro, ka mametraka ny alokalony eo ambonin'ny Volana. Io trangan-javatra io dia tsy mety hitranga raha tsy mandritra ny volana feno, rehefa mirindra mahitsy ny Masoandro sy ny Tany ary ny Volana.

Chandra Grahan 2023: Fanakonam-bolana, Daty sy ora

Hanomboka ny asabotsy 28 oktobra ny fanakonam-bolana ampahany, ary hitohy hatramin’ny marainan’ny alahady 29 oktobra. Rehefa latsaka ao anatin’ny aloky ny Penumbra ny Tany ny Volana amin’ny 28 Oktobra, dia hiditra ao amin’ny faritra maizina antsoina hoe umbra izy avy eo.

Chandra Grahan 2023 fotoana: Ho hita any India ve ny fanakonam-bolana?

Eny, ho hita any India sy manerana ny kaontinanta Aziatika io fanakonam-bolana io. Araka ny filazan'ny masoivohon'ny habakabaka amerikana NASA, India dia manolotra fahafahana mijery tsara an'io hetsika selestialy io.

Chandra Grahan 2023: Aiza koa no ho hita ny fanakonam-bolana?

Ankoatra an’i Inde, dia ho hita manerana ny Ila Bolantany Atsinanana koa ny fanakonam-bolana, anisan’izany ny faritra Afrika, Eoropa, Azia, ary Aostralia. Na izany aza, ny mpandinika any Etazonia dia tsy hanana fahafahana hanatri-maso ity fampisehoana ity. Mety hisy fanakona-masoandro mandritra ny fiposahan’ny volana ny faritra sasany any Brezila any Amerika Atsimo.

Fanakonam-bolana 2023: Ora Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal

Ny vanim-potoanan'ny sutak, heverina fa haharitra 9 ora eo ho eo, dia hanomboka amin'ny 04:06 hariva ny asabotsy 28 oktobra ary hifarana amin'ny 02:22 maraina ny alahady 29 oktobra.

Chandra Grahan 2023, Eclipse Lunar: Sharad Purnima tithi, daty sy ora

Ny Purnima tithi, maneho ny volana feno, dia hanomboka amin'ny 04:15 maraina ny Sabotsy 28 Oktobra ary hifarana amin'ny 01:52 maraina ny Alahady 29 Oktobra.

Inona no atao hoe Eclipse Lunar?

Ny fanakonam-bolana dia fisehoan-javatra mahazatra any an-danitra izay azo jerena amin'ny faritra samihafa amin'ny tany. Misy dingana roa lehibe izy ireo: ny eclipse penumbral sy ny eclipse umbral. Ny fanakonam-bolana penumbra no dingana voalohany rehefa miditra ao amin'ny aloky ny tany ny Volana, ka miteraka fiantraikany manjavozavo. Ny eclipse eclipse no dingana manaitra kokoa, izay idiran'ny Volana ao anatin'ny aloky ny emboka tanin'ny tany. Rehefa mandroso lalindalina kokoa ao anatin'ny aloka izy, dia mety hihamaizina ny Volana ary miloko mena, volomboasary, na volontsôkôlà - tranga iray antsoina matetika hoe "volana rà". Ity loko manaitra ity dia vokatry ny fiparitahan'ny tara-masoandro manerana ny atmosfera eto an-tany, ka ny halavan'ny onjam-pahazavana lava kokoa ihany no mahazo sy manazava ny Volana.

Eclipse Lunar 2023: Azo antoka ve ny mahita ny Chandra Grahan?

Tsy toy ny fanakona-masoandro izay mitaky fiarovana manokana ny maso, ny fanakonam-bolana dia azo antoka hojerena amin'ny maso mitanjaka. Ny binocular na teleskaopy dia afaka manatsara ny traikefa amin'ny fanomezana fijery akaiky kokoa. Marihina fa mety tsy hitovy ny fisehoana sy ny faharetan’ny fanakonam-bolana, arakaraka ny toeran’ny Volana eo amin’ny fihodinany sy ny fizotry ny Tany.