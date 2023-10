Lahatsoratra vaovao: Etiquette eclipse lunar: fomba fanao taloha sy fomba fijery maoderina

By

Ny fanakonam-bolana, fisehoan-javatra eny amin'ny lanitra izay nahasarika ny olona nandritra ny taonjato maro, dia fisehoan-javatra mampitolagaga mitranga rehefa mandalo eo anelanelan'ny Masoandro sy ny Volana ny Tany. Rehefa mihetsika tsikelikely ao anatin'ny aloky ny Tany ny Volana, dia mandalo dingana isan-karazany izy, samy manana ny toetrany manokana. Ny fanakonam-bolana ho avy, izay hitranga amin'ny 29 Oktobra, dia mampanantena fa ho zava-bita mendrika hotoriana, ka manomboka amin'ny 1:05 maraina ary maharitra 1 ora sy 19 minitra ny fizotry ny umbral.

Na dia manome antsika fahatakarana lalindalina kokoa momba ny mekanika ao ambadiky ny fanakona-masom-bolana ny siansa, ny kolontsaina fahiny dia nampita fomban-drazana sy torolalana maro mifandraika amin'io fisehoan-javatra selestialy io. Na dia toa tsy mahazatra na minomino foana aza ny fanao sasany, dia manome topimaso mahavariana momba ny zavatra inoan’ny razambentsika sy ny fanaon’ny razambentsika.

Ny fomban-drazana tranainy iray dia manoro hevitra ny tsirairay mba handro alohan'ny fanakona-masoandro sy aorian'ny fanakonam-bolana, izay maneho ny fanadiovana ny vatana sy ny fanahy. Ny famafazana Gangajal, rano avy amin'ny Reniranon'i Ganges masina, ao an-tokantranon'ny olona iray dia fomba fanao mahazatra iray hafa inoana fa manadio ny habakabaka amin'ny angovo ratsy.

Mahavariana fa ny fomban-drazana sasany dia manoro hevitra ny hampidirana voan'ny Tulsi Patra na Kusha amin'ny sakafo sy zava-pisotro mandritra ny fanakona-masoandro, satria ireo singa voajanahary ireo dia heverina ho miaro amin'izay mety ho fiantraikany manimba. Miaraka amin'ireo fomba amam-panao ireo, ny tsy fihinanana sakafo sy ny fihinanana mandritra ny fanakona-masoandro dia voamariky ny maro, miaraka amin'ny finoana fa ny fihinanana sakafo mandritra io fotoana io dia mety hahatonga ny angovo ratsy ho ao amin'ny vatana.

Eo amin’izao tontolo izao, izay matetika no tena zava-dehibe ny fotoana, dia zava-dehibe ny mitadidy ny maha-zava-dehibe ny fihemorana mandritra ny fisehoan-javatra any an-danitra toy ny fanakonam-bolana. Fomban-drazana maro no mampirisika ny olona tsy hatory mandritra ny fanakona-masoandro, fa misafidy ny Dhyan Yog na ny fisaintsainana rehefa mihira ny feo masin'ny 'Om'. Io fomba fanao io dia mamela ny fandinihan-tena sy ny fiadanan-tsaina ao anatin'ny sehatra selestialy.

Na dia nihena aza ny sasany tamin’ireo fomba amam-panao ireo rehefa nandeha ny fotoana, dia olona maro no mbola manaraka ny fepetra sasany mandritra ny fanakona-masoandro. Ohatra, heverin'ny sasany ho hendry ny fijanonana tsy hivoaka sy hanomboka asa vaovao mandritra io fotoana io, fa ny hafa kosa misafidy ny tsy hampiasa fitaovana maranitra na hitsidika tempoly.

Tsara ny manamarika fa ireo fomba fanao ireo dia miovaova arakaraka ny kolontsaina sy ny tsirairay, ary tsy misy porofo ara-tsiansa hanohanana na handà ny fahombiazany. Na izany aza, ny fanajana sy ny fanekena ny fahendrena tafiditra ao anatin'ireo fomban-drazana ireo dia afaka manome fifandraisana lalindalina kokoa amin'ny tantara iarahantsika sy ny tontolo mistery hatrany ambony.

Fanontaniana mahaliana:

F: Afaka mihinana na mahandro ve aho mandritra ny fanakonam-bolana?

A: Fomban-drazana maro no manakivy ny fihinanana na ny mahandro sakafo mandritra ny fanakona-masom-bolana noho ny finoana fa mety hisarika angovo ratsy izany. Safidy manokana izany, saingy ny fanarahana ireo fanao fahiny nandritra ity fisehoan-javatra selestialy ity dia afaka manampy ny mistika sy ny fanajana.

F: Nahoana no ilaina ny mandro alohan'ny sy aorian'ny fanakonam-bolana?

A: Ny fandroana alohan'ny sy aorian'ny fanakona-masom-bolana dia heverina ho fanadiovana ara-panoharana ho an'ny vatana sy ny fanahy. Na dia mety tsy manana fototra ara-tsiansa aza izy, dia manana lanjany ara-kolontsaina sy ara-panahy amin'ny fomban-drazana samihafa.

F: Tokony hijanona ao an-trano ve aho mandritra ny fanakonam-bolana?

A: Na dia tsy voatery aza, fomban-drazana maro no manoro hevitra ny hijanona ao an-trano mandritra ny fanakona-masom-bolana, tsy manomboka tetikasa vaovao, ary mifantoka amin'ny fisaintsainana na fisaintsainana tena. Izany dia ahafahan'ny tsirairay mijoro vavolombelona sy mifandray amin'ny sehatra selestialy amin'ny sehatra manokana.

F: Afaka mitsidika tempoly ve aho mandritra ny fanakonam-bolana?

A: Miovaova arakaraka ny olona sy ny kolontsaina ny fijerena ny fanakonam-bolana. Ny fomban-drazana sasany dia manoro hevitra ny tsy hiditra ao amin'ny tempoly mandritra ny fanakona-masoandro, fa ny hafa kosa tsy mametraka fameperana. Fahendrena ny manaja ny fanao sy ny finoana eo an-toerana na aiza na aiza misy anao.

F: Misy tombony ara-tsiansa ve ny fanarahana ny fanakonam-bolana?

A: Ny fanao mifandray amin'ny fanakonam-bolana dia miorim-paka lalina amin'ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao fahiny. Na dia mety tsy manana fototra ara-tsiansa aza izy ireo, dia manome fahafahana ho an'ny fandinihana lalina, fankasitrahana ara-kolontsaina ary fahatsapana fifandraisana amin'ny cosmos.