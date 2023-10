Ny vanim-potoanan'ny habaka dia mamela ny marika eo amin'ny atmosfera eto an-tany

Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny Proceedings of the National Academy of Sciences dia manambara fa misy fiantraikany amin'ny atmosfera eto an-tany ny vanim-potoanan'ny habaka. Ny mpikaroka dia nahita metaly be dia be ao anaty aerosol eny amin'ny habakabaka, azo inoana fa avy amin'ny fitomboan'ny sambon-danitra sy ny zanabolana fandefasana sy fiverenana. Io fisian'ny metaly io dia manova ny simia amin'ny atmosfera, izay mety hisy fiantraikany amin'ny sosona ozone sy ny toetr'andro.

Notarihin'i Dan Murphy avy ao amin'ny National Oceanic and Atmospheric Administration, ny ekipan'ny mpikaroka dia nahita singa 20 mahery amin'ny tahan'ny mifanandrify amin'ireo ampiasaina amin'ny firaka sambon-danitra. Hitan’izy ireo fa ny vesatry ny metaly sasany, toy ny lithium, aliminioma, varahina, ary firaka, avy amin’ny sambon-danitra miditra indray dia nihoatra lavitra noho ny habetsahan’ireo metaly hita ao amin’ny vovoka voajanahary voajanahary. Mahagaga fa saika ny 10% amin'ireo poti-asidra solifara lehibe, izay manampy amin'ny fiarovana sy miaro ny sosona ozon, dia misy alimo sy metaly hafa sambon-danitra.

Tombanan’ny mpahay siansa fa amin’ny taona 2030, dia mety hahatratra 50,000 XNUMX ny zanabolana hafa amin’ny orbitra. Midika izany fa, ao anatin'ny folo taona manaraka, hatramin'ny antsasaky ny poti-asidra solifara stratosferika dia mety misy metaly avy amin'ny fidirana indray. Mbola tsy fantatra ny fiantraikan’izany eo amin’ny atmosfera sy ny sosona ozone ary ny fiainana eto an-tany.

Sarotra ny mianatra ny stratosfera, satria faritra tsy ipetrahan'ny olombelona izy io. Ny sidina ambony indrindra ihany no miditra amin'ity faritra ity mandritra ny fotoana fohy. Na izany aza, ao anatin'ny Programan'ny Siansa Airborne an'ny NASA, ny mpahay siansa dia mampiasa fiaramanidina fikarohana mba hanangonana santionan'ny stratosfera. Ny fitaovana dia mifatotra amin'ny orona mba hahazoana antoka fa ny rivotra nalaina dia madio sy tsy mikorontana.

Ny stratosphere dia sosona marin-toerana sy toa tony amin'ny atmosfera. Izy io koa no fonenan'ny sosona ozon, singa tena ilaina amin'ny fiarovana ny fiainana eto an-tany amin'ny taratra ultraviolet manimba. Tato anatin’ny folo taona farany, dia tandindonin-doza ny sosona ozonina, nefa nisy ezaka nirindra maneran-tany natao hanamboarana sy hamenoana azy io.

Ny fitomboan'ny isan'ny fandefasana sy fiverenana an-habakabaka dia tompon'andraikitra amin'ny fampidirana metaly bebe kokoa amin'ny stratosfera. Rehefa atomboka ny balafomanga ary apetraka ny zanabolana, dia mamela dian-tongotra misy poti-by izay mety hisy fiantraikany amin'ny atmosfera amin'ny fomba mbola ezahan'ny mpahay siansa ho takatra.

Ho fehin-kevitra, ny fanadihadiana dia manasongadina ny filàna fikarohana fanampiny hamantarana ny tena vokatry ny Space Age amin'ny atmosfera eto an-tany. Ny fikarohana dia manondro fa ny fitomboan'ny fisian'ny metaly avy amin'ny sambon-danitra sy ny zanabolana dia mety hisy fiantraikany amin'ny toetr'andro, ny sosona ozone, ary ny fahafahan'ny planeta honenana amin'ny ankapobeny.

Sources:

– Lohateny: Ny vanim-potoanan'ny habakabaka dia mamela ny marika eo amin'ny atmosfera eto an-tany

– Loharano: Proceedings of the National Academy of Sciences