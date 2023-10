SpaceX Falcon 9 dia namoaka zanabolana Starlink 21 avy amin'ny tobin'ny Space Force Vandenberg

By

Vao maraina, nisy balafomanga SpaceX Falcon 9 niainga avy tao amin'ny Vandenberg Space Force Base any Kalifornia, ary nahomby tamin'ny fandefasana zanabolana Starlink 21 ho any amin'ny orbit. Ity fandefasana ity dia manamarika ny voalohany amin'ireo iraka fanaterana Starlink roa nokasaina ho an'ny andro.

Ny balafomanga Falcon 9, mandeha amin'ny motera Merlin 1D sivy, dia niala tamin'ny 1:23 maraina PDT. Taorian'ny fiainga avy tao amin'ny Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), dia nandeha tamin'ny lalana mianatsimo atsinanana ilay balafomanga. Ity fandefasana ity dia miavaka satria iraka faha-22 notontosain'ny SpaceX avy any amin'ny morontsiraka Andrefana tamin'ity taona ity, ary koa ny fandefasana orbital faha-75 tamin'ny 2023 ho an'ny orinasa.

Ny lafiny iray manan-danja amin'ity iraka ity dia ny fampiasana indray ny booster dingana voalohany. Ity booster manokana ity dia nahavita sidina 16, izay efa niasa tamin'ny iraka toy ny Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, sy ny maro hafa. Taorian'ny dingana fandoroana lehibe, naharitra roa minitra sy sasany teo ho eo, ny dingana voalohany dia tonga soa aman-tsara teo amin'ny sambo drone antsoina hoe 'Mazava ho azy fa mbola tiako ianao' any amin'ny Oseana Pasifika.

Ny fametrahana ny zanabolana 21 V2 Mini Starlink dia kasaina hatao tokony ho adiny iray aorian'ny fandefasana. Ireo zanabolana ireo no taranaka manaraka amin'ny sambon-danitra Starlink, manana antenne nohavaozina sy takelaka solar lehibe kokoa. Raha ampitahaina amin'ireo teo alohany, ny zanabolana V2 Mini dia manana fahafaha-manatitra avo efatra heny amin'ny bandwidth. Ny fandefasana androany dia manamarika ny fotoana faha-28 nampiasana ny modely V2 Mini hatramin'ny nidirany tamin'ny fiandohan'ity taona ity.

Ho fanampin'ity fandefasana ity dia misy balafomanga Falcon 9 iray hafa tokony hiainga anio avy ao amin'ny toby Cape Canaveral Space Force any Florida. Ity iraka ity dia hitondra enta-mavesatra 23 V2 Mini Starlink satelita, ny isa ambony indrindra apetraka amin'ny iraka tokana.

Mazava fa ny SpaceX dia manohy ny fandrosoana lehibe ao amin'ny antokon-kintana Starlink zanabolana, manitatra bebe kokoa ny fandrakofana broadband manerantany ary manokatra ny lalana hanatsarana ny fifandraisana amin'ny Internet manerana izao tontolo izao.

famaritana:

– Falcon 9: rocket orbital dingana roa novolavolaina sy novokarin'ny SpaceX ho fitaterana zanabolana sy sambon-danitra ho eny amin'ny habakabaka.

- Starlink: Vondron-kintana amin'ny Internet avy amin'ny zanabolana namboarin'ny SpaceX manome fandrakofana broadband manerantany.

- Tobin'ny Tafika an'habakabaka Vandenberg: Tobin'ny Tafika an'habakabaka any Etazonia any avaratra andrefan'i Lompoc, Kalifornia.

- Famoahana orbitra: Ny dingan'ny fandefasana balafomanga na sambon-danitra ho any amin'ny orbit manodidina ny vatana selestialy.

Sources:

- SpaceX (tsy misy URL omena)

- Vandenberg Space Force Base (tsy misy URL omena)