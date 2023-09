Mitsubishi Heavy Industries dia namoaka XRISM sy SLIM amin'ny H-IIA F47 Rocket

Ny Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) dia namoaka tamim-pahombiazana ny X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) sy ny Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) amin'ny H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) avy amin'ny Tanegashima Space Center. Ny fandefasana dia natao tamin'ny 8:42:11 maraina tamin'ny 7 Septambra 2023, ora mahazatra ao Japana. Samy nisaraka tamin'ny fiara fandefasana araka ny nokasaina ny iraka roa.

XRISM dia iraka manan-danja tarihin'ny masoivohon'ny habakabaka Japoney, JAXA, mifantoka amin'ny fandalinana ny taratra X-ray avy amin'ny zavatra selestialy. Ny tanjony voalohany dia ny hahatakatra tsara kokoa ny rafitra sy ny fivoaran'izao rehetra izao amin'ny fijerena taratra X avy amin'ny lavaka mainty, ny kintana neutron, ary ny vondron'ny vahindanitra. Ny XRISM dia manambatra ny sary sy ny spektroskopika mba hanomezana fomba fijery vaovao momba ny sehatra siantifika isan-karazany.

Ny SLIM kosa dia mikendry ny hijery ny velaran'ny Volana ary haneho ny fahaiza-midina tsara. Amin'ny alàlan'ny fanatrarana ny haavon'ny fahitsiana amin'ny fipetrahana amin'ny volana, ny SLIM dia afaka manokatra ny lalana ho an'ny fanadihadiana ara-tsiansa kendrena sy ny fametrahana azo antoka ho an'ireo mpitaingin-tsoavaly sy tsy misy sambo any amin'ny faritra mahaliana. Ny iraka dia mampiditra tari-dalana mandroso, fitetezana ary teknolojia fanaraha-maso mba hialana amin'ny sakana mandritra ny fidinana.

Ny toerana fipetrahan'ny SLIM dia ny faritra Procellarum KREEP Terrane ao amin'ny Moon, izay mahaliana ara-tsiansa noho ny fisian'ireo vatolampy manokana momba ny volana izay manome fanazavana momba ny asan'ny volkano sy ny tantara ara-jeolojika ao amin'ny Moon. Ny endrika kanto an'i SLIM dia mampiseho ny fanantitranteran'i JAXA ny iraka fikarohana mahomby sy marani-tsaina, izay modely ho an'ny iraka kely amin'ny volana ho avy.

Amin'ny ankapobeny, ny fahombiazan'ny fandefasana XRISM sy SLIM dia manamarika fandrosoana lehibe amin'ny fahatakarana ny famoahana X-ray avy amin'ny zavatra selestialy sy ny fijerena ny endrik'ny Volana miaraka amin'ny fahaiza-mipetraka tsara.

famaritana:

- XRISM: Iraka X-ray Imaging and Spectroscopy, iraka eny amin'ny habakabaka mifantoka amin'ny fandalinana ny etona X-ray avy amin'ny zavatra selestialy.

- SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, iraka natao hanehoana ny fahaiza-midina amin'ny volana.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, masoivohon'ny habakabaka Japoney miandraikitra ny hetsika isan-karazany mifandraika amin'ny fikarohana aerospace, ny fivoaran'ny teknolojia ary ny fandefasana zanabolana mankany amin'ny orbit.

Sources:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

- Masoivoho Exploration Aerospace Japana (JAXA)