Nahita zavatra mahaliana ny astronoma mampiasa ny Teleskaopy Espace James Webb (JWST): “planeta” mitovy habe amin’ny Jupiter izay mitsingevana malalaka eny amin’ny habakabaka, tsy mifandray amin’ny kintana rehetra. Ireo zavatra ireo, fantatra amin'ny anarana hoe Jupiter Mass Binary Objects na "JuMBOs", dia hita tamin'ny fanadihadiana amin'ny antsipiriany momba ny Orion Nebula malaza. Ny tena mahaliana dia toa mihetsiketsika tsiroaroa ireo JuMBO ireo, ary miezaka manazava ny mety hitrangan'izany ny astronoma amin'izao fotoana izao.

Ny azo atao dia ny hoe ireo zavatra ireo dia miforona any amin'ny faritra misy ny nebula izay tsy ampy fitaovana hamoronana kintana miforona tanteraka. Ny mety iray hafa dia ny hoe natao manodidina ny kintana izy ireo tany am-boalohany ary avy eo navoaka ho any amin'ny habaka interstellar tamin'ny alàlan'ny fifandraisana samihafa. Ity petra-kevitra farany ity dia ankasitrahan'ny mpahay siansa amin'izao fotoana izao, na dia mbola mametraka fanontaniana tsy voavaly aza.

Ny Nebula Orion, fantatra ihany koa amin'ny hoe M42, no faritra lehibe mamorona kintana akaiky indrindra eto an-tany. Hita amin’ny maso miboridana toy ny tasy manjavozavo ao amin’ny antokon-kintana Orion. Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny JWST dia manome vaovao be dia be momba ny nebula, manampy amin'ny zavatra efa hitan'ny teleskaopy tranainy toy ny Hubble Space Telescope.

Ny fanadihadiana dia namokatra sary môzaika amin'ny antsipiriany momba ny Orion Nebula, ahitana fomba fijery 700 azon'ny JWST nandritra ny herinandro nanaovana fandinihana. Ao anatin'io sary io dia misy kintana tanora an'arivony hita, izay maro amin'izy ireo dia voahodidin'ny kapila matevina misy gazy sy vovoka izay mety ho planeta.

Amin'ireo fampahalalana rehetra ireo, ny fahitana ny JuMBO dia nahasarika ny sain'ny astronoma avy hatrany. Manohitra ny maodely amin'ny fiforonan'ny rafitra planeta amin'izao fotoana izao izy io ary mampiakatra ny mety hisian'ny planeta mimari-droa misy any amin'ny faritra rehetra mamorona kintana. Ny sarin'ny M42 feno dia havoaka ampahibemaso ao amin'ny vavahadin'ny EsaSky, ahafahan'ny olona rehetra mijery ny angon-drakitra, ary ny taratasy voalohany mamaritra ny fanadihadiana sy ny fahitana JuMBO dia havoaka amin'ny lohamilina mialoha ny fanontana arXiv.

Loharano: BBC News

Famaritana: James Webb Space Telescope (JWST) - Teleskaopy an-habakabaka natsangana tamin'ny 2021, natao ho mpandimby ny Teleskaopy Space Hubble.

Orion Nebula (M42) - Ny faritra lehibe manamorona kintana akaiky indrindra amin'ny Tany, hita amin'ny maso mitanjaka toy ny tasy ao amin'ny antokon-kintana Orion.