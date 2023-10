By

Ilay mpihira Welsh Bonnie Tyler, fantatra amin'ny hirany “Total Eclipse of the Heart”, dia niara-niasa tamin'ny McVitie's Jaffa Cakes mba hanazavana ny fisehoan-javatra mahasarika ny fanakonam-bolana. Novelomina indray ilay dokambarotra “takolaka tanteraka” malaza tamin'ny 1999, tamin'ity indray mitoraka ity dia nanasongadina an'i Tyler rehefa nitarika taranaka mpijery vaovao tamin'ny traikefa mahagaga.

Ao amin'ny dokambarotra tany am-boalohany, mampiasa mofomamy Jaffa ny mpampianatra iray mba hanazavana ireo dingana samihafa amin'ny volana amin'ny kilasiny. Ankehitriny, miaraka amin'i Bonnie Tyler ao anaty sambo, ny doka dia manolotra fomba fijery vaovao amin'ity dia fanabeazana ity. Amin'ny fampidirana ny fifandraisany amin'ireo raharaha mifandraika amin'ny fanakona-masoandro, dia manantena i Tyler ny hampitombo ny fahatakarana ny lanitra amin'ny alina ho an'ny olona manerana an'i UK.

Na dia mendri-piderana aza ny iraka hanabe ny vahoaka momba ny siansa ao ambadiky ny fisehoan-javatra amin'ny volana, dia mampametra-panontaniana hoe: Voasokajy ho biscuit na mofomamy tokoa ve ny Jaffa Cakes? Nanahiran-tsaina ny mpanjifa nandritra ny taona maro ity adihevitra mitohy ity.

FAQ:

F: Inona no atao hoe fanakonam-bolana?

A: Misy fanakonam-bolana rehefa tonga eo anelanelan'ny Masoandro sy ny Volana ny Tany, ka mahatonga ny Volana hiafina ao anatin'ny aloky ny Tany.

F: Ahoana no ampiasan'ny doka ny fifandraisan'i Bonnie Tyler amin'ny raharaha mifandraika amin'ny fanakona-masoandro?

A: Ny doka dia manasongadina an'i Tyler miresaka momba ny siansa ao ambadiky ny fanakonam-bolana, mampiasa ny lazany sy ny fifandraisany amin'ny "Total Eclipse of the Heart" mba hisarihana ny mpijery.

F: Zava-dehibe ve ny fanasokajiana ny mofomamy Jaffa ho biscuit na mofomamy?

A: Ny fanasokajiana dia toerana nifanditra sy nahaliana ny mpanjifa, nitarika adihevitra mitohy momba ny toetry ny Jaffa Cakes.

F: Aiza no ahafahako mijery ilay doka vaovao?

A: Azonao jerena ao amin'ny ilay doka vaovao ahitana an'i Bonnie Tyler sy ny Jaffa Cakes.