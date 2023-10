M87 Black Hole: Ny porofo vaovao dia manamafy ny fihodinana amin'ny alàlan'ny precession

Ny lavaka mainty be dia be mipetraka any amin'ny 55 tapitrisa taona hazavana ao amin'ilay vahindanitra fantatra amin'ny anarana hoe M87 no tena nahavariana ny astronoma. Manana faobe mitovy amin'ny Masoandro 6.5 lavitrisa, ity lavaka mainty mahery vaika ity dia nalaza tamin'ny taona 2019 ho lavaka mainty voalohany nalaina sary mivantana. Ny sary nalain'ny Teleskaopy Event Horizon dia nampiseho amboletra nanodidina ilay lavaka mainty, voavilin'ny heriny lehibe.

Ny lafiny iray amin'ny halo dia niseho namirapiratra kokoa noho ny iray hafa, izay manome porofon'ny fihodinana na fihodinana araka ny teorian'i Einstein momba ny relativité ankapobeny. Na izany aza, mba hanamafisana ny fihodinan'ny lavaka mainty tsy miankina amin'io fiheverana io, dia nitodika tany amin'ny tranga iray antsoina hoe precession ny mpahay siansa.

Ny precession dia vokatry ny fihodinana hita amin'ny vatana mihodinkodina isan-karazany, toy ny tampony ary na dia ny tany aza. Mitranga izany rehefa miova tsikelikely ny famaky ny fihodinan'ny zavatra iray noho ny hery misintona avy any ivelany. Ny ekipa tao ambadiky ny fanadihadiana vao haingana dia nandinika ny angon-drakitra tamin'ny radio nandritra ny 17 taona mahery momba ny fiaramanidina mainty, izay avy amin'ny andry mihodina amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana.

Tamin'ny famakafakana ny fiovan'ny orientation ny jet rehefa mandeha ny fotoana, ny mpikaroka dia nahita porofon'ny precession. Ny famaky ny fihodinan'ny loaka mainty dia aseho ho mialoha ao anatin'ny elanelana eo amin'ny 10 degre eo ho eo, mamita tsingerina isaky ny 8 ka hatramin'ny 10 taona. Ity fiantraikany mivantana amin'ny fihodinana ity dia manamafy fa ny lavaka mainty M87 dia mihodina tokoa.

Na dia manamafy ny fahatakarana ny dinamika amin'ny lavaka mainty aza ity fikarohana ity, dia mampametra-panontaniana ny amin'ny antony mahatonga ny lavaka mainty hirosoana izany. Tsy sahala amin'ny vatana toy ny Tany, izay miaina mialoha noho ny sinton'ny vatana goavam-be iray hafa toa ny Volana, ny lavaka mainty M87 dia tsy manana zavatra mitovy amin'izany.

Ny mpikaroka dia manoro hevitra fa ny fiantraikan'ny Lense-Thirring, fantatra amin'ny anarana hoe frame dragging, dia mety hilalao. Araka ny relativité ankapobeny, ny faobe mihodinkodina dia manodina ny lamban'ny habakabaka manodidina azy, ka misy fiantraikany amin'ny orbitan'ny zavatra manodidina. Amin'ny tranga misy lavaka mainty, ity vokatra ity dia mety ho matanjaka indrindra. Mety ho somary mitongilana kely ny kapila miakatra amin'ny zavatra manodidina ny loaka mainty, ka mampiakatra tosidra rehefa lanin'ny lavaka mainty ka mahatonga azy io hivoatra.

Amin'ny fanomezana angon-drakitra mivaingana momba ny fihetsika mavitrika amin'ny lavaka mainty, ity fanadihadiana ity dia ahafahan'ny mpahay siansa mampitaha ny maodely kajy amin'ny fandinihana. Ny fahatakarana lalindalina kokoa ny fifandraisan'ny lavaka mainty amin'ny tontolo iainany dia tsy vitan'ny hoe manazava ireo sampana kosmika mistery ireo fa mampitombo ny fahalalantsika ny vahindanitra misy azy ireo.

Sources:

Cui, Yuzhu, et al. "Ny nozzle jet mifandray amin'ny lavaka mainty mihodinkodina ao amin'ny M87." Natiora 621.7980 (2023): 711-715.