Ny Misionan'i Aditya-L1 ao India dia nahomby tamin'ny dia 9.2 Lakh km Mankany amin'ny Lagrange Point Sun-Earth

Ny masoivohon'ny habakabaka ao India, ny Indian Space Research Organization (ISRO), dia nanambara fa ny iraka Aditya-L1, mpandinika ny masoandro miompana amin'ny habakabaka, dia nahomby tamin'ny fifindran'ny tontolon'ny herin'ny tany ary nandeha mihoatra ny 9.2 lakh km hatramin'izao. Ny sambon-danitra izao dia mandeha mankany amin'ny Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1), izay handinihany ny atmosfera sy ny asan'ny masoandro.

Nanamarika ny ISRO fa io zava-bita io no fanindroany nandefa sambon-danitra ivelan'ny tontolon'ny Tany, ka ny voalohany dia ny Mars Orbiter Mission. Fanampin'izany, ity no fotoana fahadimy izay nahafahan'ny ISRO namindra sambon-danitra ho any amin'ny vatana selestialy hafa na toerana eny amin'ny habakabaka, rehefa nanao izany intelo nankany amin'ny Volana ary indray mandeha nankany Mars taloha.

Ny iraka Aditya-L1 dia natomboka tamin'ny orbite ambany tany (LEO) tamin'ny 2 septambra tamin'ny alàlan'ny variana Indian rocket Polar Satellite Launch Vehicle –XL (PSLV-XL). Nanomboka teo dia nitombo in-efatra ny orbitan'ny sambon-danitra. Raha mbola manohy ny diany mankany amin'ny Lagrange Point (L1) izy rehefa miala amin'ny tontolon'ny herin'ny sinton'ny tany, dia hanomboka ny dingana fitsangantsanganana. Amin'ny farany dia hatsindrona ao anatin'ny orbite halo lehibe manodidina ny L1 izy io, izay hitovizan'ny herin'ny sinton'ny Masoandro sy ny Tany, izay ahafahan'ny sambon-danitra mijanona eo amin'ny fifandraisan'ny vatana roa.

Ny dia manomboka amin'ny fanombohana mankany amin'ny teboka L1 dia heverina fa haharitra efa-bolana eo ho eo, mirefy 1.5 tapitrisa km miala ny tany. Raha vantany vao tonga any amin'ny toerana halehany ny iraka Aditya-L1, dia hanome fanazavana sarobidy momba ny dinamikan'ny Masoandro, ny sahan'andriamby ary ny fandoroana masoandro, manampy ny fikarohana siantifika ary manitatra ny fahatakarantsika ny fifandraisan'ny Masoandro sy ny Tany.

famaritana:

– Aditya-L1: iraka mpandinika ny masoandro any amin'ny habakabaka any India izay mikendry ny handalina ny coronan'ny Masoandro, ny fivoahan'ny masoandro ary ny sahan'andriamby interplaneta.

– Lagrange Point 1 (L1): Tendro eny amin'ny habakabaka izay mampifandanja ny herin'ny herin'ny masoandro sy ny Tany, ka ahafahan'ny sambon-danitra mitazona toerana somary marin-toerana eo am-pijerena ny Masoandro.

– Indian Space Research Organization (ISRO): Ny masoivohon'ny habakabaka nasionalin'i India tompon'andraikitra amin'ny fandaharan'asan'ny habakabaka ao amin'ny firenena.

