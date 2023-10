The Renaissance Simulations: Mamirapiratra amin'ny fananganana ny vahindanitra

By

Ny mpahay fizika ao amin'ny Oniversiten'i Maynooth dia nampiseho andian-tsarimihetsika informatika vaovao antsoina hoe Renaissance simulations, izay manolotra fomba fijery vaovao momba ny fiforonan'ny vahindanitra tany am-boalohany. Ireo simulation ireo, izay mifanandrify amin'ny fandinihana nataon'ny Telescope Space James Webb (JWST), dia manome fitaovana sarobidy hahafantarana ny niandohan'izao rehetra izao.

Ny fikarohana voalohany avy amin'ny JWST dia nanondro ny mety hisian'ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fahatakarantsika teorika momba ny fananganana galaxy tany am-boalohany sy ny fandinihana tena izy. Ny vahindanitra tany am-boalohany nojerena tamin'ny alalan'ny teleskaopy dia toa nazava kokoa sy lehibe kokoa noho ny efa noeritreretina, ka nahatonga fanontaniana momba ny fahamarinan'ny maodely efa misy.

Notarihin'ny Dr. John Regan avy ao Maynooth, niara-niasa tamin'ny mpikaroka avy ao amin'ny Georgia Institute of Technology any Etazonia, navoaka tao amin'ny Open Journal of Astrophysics ny fanadihadiana. Ny simulation novolavolain'ny ekipa dia mamela ny famahana sy ny fanaraha-maso ireo “matroka maizina” minitra rehefa mitambatra sy miforona ho toy ny “halos” ny zavatra maizina, izay mampiantrano ny vahindanitra hitantsika.

Tsy vitan'ny hoe manamarina ny firindran'ireo vahindanitra ireo amin'ny modely ara-teorika momba ny fizika kosmôlôjika ireo simulation ireo fa manome fanazavana momba ny fiforonan'ireo kintana voalohany amin'izao rehetra izao, fantatra amin'ny anarana hoe Population III. Ireo kintana ireo dia heverina fa lehibe kokoa sy mamiratra kokoa noho ny mitovy aminy ankehitriny.

Nohamafisin’ny Dr. Regan ny fiantraikan’ny JWST eo amin’ny fahatakarantsika an’izao rehetra izao tany am-boalohany, tamin’ny filazana hoe: “Nanova ny fahatakarantsika an’izao rehetra izao tany am-boalohany ny Telescope Space James Webb.” Miaraka amin'ny fahaiza-manaony miavaka, dia afaka mijery an'izao rehetra izao isika satria an-jatony tapitrisa taona monja taorian'ny Big Bang izay latsaka ny 1% tamin'ny taonany ankehitriny.

Ny mpanoratra mpitarika Joe McCaffrey, mpianatra PhD ao amin'ny Maynooth, dia nanasongadina ny anjara asa lehibe amin'ny simulations amin'ny fahatakarana ny toerana misy antsika amin'ny fitantarana lehibe an'izao tontolo izao. Fanampin'izany, mikendry ny hampiasa ireo simulation ireo ny mpikaroka mba hijerena ny fitomboan'ny lavaka mainty lehibe mandritra ny tontolo voalohany.

Amin'ny alàlan'ny simulation Renaissance, ny mpahay fizika dia eo amin'ny hantsana hamahana ny mistery manodidina ny fiforonan'ny vahindanitra ary manazava ny zava-nitranga niavaka tamin'ny fahazazan'izao rehetra izao.

