Manatri-maso ny Aurora Infraroda Voalohany ao amin'ny Uranus ny Astronomy, Mamirapiratra amin'ny Sahan'andriamby hafahafa

By

Fahitana lehibe no hitan'ny astronoma, satria sambany izy ireo no nahita aurora infraroda teo amin'ny planeta Uranus. Ity fivoarana mampientam-po ity dia manome fomba fijery sarobidy momba ireo saha andriamby miavaka izay misy amin'ireo goavam-be misy ranomandry lavitra ao amin'ny rafi-masoandrontsika.

Ny Aurorae, fantatra amin'ny anarana hoe Northern and Southern Lights, dia matetika vokatry ny rivotry ny masoandro izay mifandona amin'ireo singa be fiampangana ao amin'ny atmosfera eto an-tany. Io fifandonana io dia mampiakatra ny poti-javatra, mahatonga azy ireo hamoaka hazavana ary mamorona fampisehoana maitso sy volomparasy mahatsikaiky hitantsika any amin'ny faritra polar.

Misy karazana aurora mitovy amin'izany hita any amin'ny planeta hafa, toy ny lanitry ny Jupiter sy ny volanany. Tamin'ny 1986, ny Voyager 2 probe dia nanome ny fijery voalohany momba ny aurora ultraviolet tao Uranus. Na izany aza, ity fikarohana vao haingana ity dia manamarika ny fotoana voalohany nahitana aurora infrarouge voarakitra an-tsoratra teto an-tany.

Tsy toy ny atmosfera eto an-tany, izay ahitana azota sy oksizenina voalohany indrindra, ny Uranus dia manana atmosfera fehezin'ny hydrogen sy hélium. Vokatr'izany, ny aurorae ao amin'ny Uranus dia mamoaka hazavana amin'ny halavan'ny onjam ivelan'ny spectrum hita maso, toy ny infrarouge. Midika izany fa mijanona ho tsy hitan'ny mason'ny olombelona ireo seho eny amin'ny lanitra ireo, tsy misy loko marevaka hita eto amin'ny planeta misy antsika.

Na izany aza, tamin'ny fampiasana ny teleskaopy matanjaka Keck II tany Hawaii, ny mpahay siansa dia afaka nandinika sy nandinika ny halavan'ny onjam-pahazavana infrarouge navoakan'i Uranus. Nifantoka tamin'ny hazavan'ny infrarouge avoakan'ny singa voampanga antsoina hoe H3+ izy ireo, izay manampy amin'ny fandrefesana ny mari-pana sy ny hakitroky ny atmosfera.

Hitan'ny mpikaroka fa nitombo 3 isan-jato ny hakitroky ny H88+ ao amin'ny atmosfera ao Uranus, na dia eo aza ny fiovan'ny mari-pana kely indrindra. Antsoin'izy ireo ho toy ny hetsika aurora miteraka ionization mahery vaika izany. Ireo valim-pikarohana ireo dia manome porofo manan-danja amin'ny teoria fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanafanana ireo planeta goavam-be toa an'i Uranus ny aurora energetic, manosika ny hafanana avy amin'ny aurora mankany amin'ny ekoatera magnetika.

Fanampin'izany, ny sahan'andriamby tsy mahazatra an'i Uranus sy ny Neptune mitovy aminy dia nanahiran-tsaina ny mpahay siansa hatry ny ela. Mahagaga fa tsy mifanaraka amin'ny famaky fihodinan'izy ireo ny andrin'ireo planeta ireo. Satria mifamatotra akaiky amin'ny sahan'andriambin'ny planeta ny hetsika auroraly, dia mino ny ekipa fa ny fandalinana ny aurora ao Uranus dia afaka manampy amin'ny famahana ny mistery ao ambadiky ny sahan'andriamby diso.

Mahaliana fa ity fikarohana ity dia afaka manazava ihany koa ny fizotran'ny enigmatic mitranga eto an-tany, toy ny fiverenan'ny geomagnetika, izay ahafahan'ny tendro avaratra sy atsimon'ny planeta mifandimby toerana. Ny fahatakarana ny fiantraikan'ireo tranga ireo dia zava-dehibe ho an'ny rafitra miantehitra amin'ny sahan'andriamby eto an-tany, ao anatin'izany ny zanabolana, ny fifandraisana ary ny fitetezana.

Ny fandalinana lehibe, notarihan'i Emma Thomas, mpianatra PhD ao amin'ny Oniversiten'i Leicester School of Physics and Astronomy, dia manitatra ny fahatakarantsika ireo goavam-be misy ranomandry lavitra ao amin'ny rafi-masoandrontsika. Amin'ny famahana ny misterin'ny aurora ao Uranus sy ny famahana ny tsiambaratelon'ny sahan'andriamby ao aminy, manantena ny hahazo fahalalana sarobidy momba ny exoplanets hafa manana toetra mitovy amin'izany ny mpahay siansa, izay mety hanambara ny maha-mety azy ireo hanohanana ny fiainana.

Fanontaniana Fametraky ny Olona

F: Inona no atao hoe aurora?



A: Ny aurora dia trangan-javatra voajanahary vokatry ny fifampikasihan'ny rivotry ny masoandro sy ny poti-javatra misy vesatra ao amin'ny atmosfera ao amin'ny planeta, ka miteraka hazavana.

F: Inona no mahatonga ny hazavana Avaratra sy Atsimo eto an-tany?



A: Ny hazavana Avaratra sy Atsimo dia vokatry ny rivotry ny masoandro izay mifandona amin'ny poti-javatra misy entana ao amin'ny atmosfera eto an-tany, indrindra eo akaikin'ny andrin'ny planeta.

F: Nahoana no tsy hitan'ny mason'olombelona ny aurorae ao Uranus?



A: Ny Aurorae ao amin'ny Uranus dia mamoaka hazavana amin'ny halavan'ny onjam-peo ivelan'ny spectrum hita maso, toy ny infrarouge. Koa satria ny mason'olombelona dia tsy afaka mahita afa-tsy ny hazavana hita maso, ireo aurorae ireo dia mijanona ho tsy hita maso.

F: Ahoana no nahitana ny aurora infrarouge tao Uranus?



A: Nampiasa ny teleskaopy Keck II tany Hawaii ny mpahay siansa mba hijerena sy hamakafaka ny halavan'ny onjam-pahazavan'ny infrarouge manokana avoakan'ny planeta Uranus, ka mifantoka amin'ny hazavana avoakan'ny singa voampanga antsoina hoe H3+.

F: Ahoana no ahafahan'ny fandalinana ny aurora ao Uranus manampy amin'ny fahazoana ny sahan'andriamby eto an-tany?



A: Ny sahan'andriamby tsy mifanaraka amin'ny Uranus dia manome fahafahana ny mpahay siansa handalina ny vokatry ny asan'ny auroraly sy ny sahan'andriamby. Ity fikarohana ity dia mety hanome fanazavana momba ny dingana toy ny fiverenan'ny geomagnetika, izay mety hisy fiantraikany amin'ny sahan'andriamby eto an-tany sy ny rafitra miankina aminy.