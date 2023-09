Miatrika fisalasalana ny iraka Chandrayaan-3 ao India satria mijanona tsy an-tserasera ny Lander sy Rover

By

Nanao ny tantara i India tamin'ity fahavaratra ity tamin'ny lasa firenena fahefatra nahomby tamin'ny fametrahana sambon-danitra teo amin'ny Volana. Na izany aza, ny fanavaozam-baovao farany avy amin'ny Indian Space Research Organization (ISRO) dia manambara fa ny Vikram lander sy Pragyan rover an'ny iraka Chandrayaan-3 dia tsy mandeha amin'ny Internet amin'izao fotoana izao.

Ny Chandrayaan-3, izay tonga tamin'ny orbitan'ny volana tamin'ny volana Jolay, dia nikendry ny hidina any amin'ny faritra atsimon'ny polar amin'ny volana, faritra kendrena ho an'ny iraka mpanamory sambondanitra NASA ho avy. Ny sambon-danitra Luna-25 an'i Rosia dia nifaninana tamin'io fanavahana io ihany koa saingy nianjera noho ny fahadisoan'ny rafitra, ka namela an'i India hitaky ny fipetrahana voalohany tamin'ny 23 Aogositra.

Taorian'ny alin'ny volana, nanandrana nifandray tamin'i Vikram sy Pragyan ny ISRO, saingy tsy nisy famantarana voaray avy ety ambonin'ny tany. Ny haizina naharitra dia mety nandany ny bateria an'ireo robots mandeha amin'ny herin'ny masoandro, na dia mbola misy aza ny fanantenana fa afaka miverina an-tserasera izy ireo raha omena fotoana ampy hamerenana indray.

Ity no fanindroany nampiasa an'ity fitaovana ity i India tamin'ny iraka Moon taorian'ny iraka Chandrayaan-2 tamin'ny taona 2019, izay nianjera ny mpitaingin-tsoavaly sy ny rover mitovy amin'izany fotoana fohy taorian'ny nahatongavany tamin'ny orbit. Na dia eo aza ny fisalasalana manodidina ny satan'ny lander sy ny rover amin'izao fotoana izao, ny Chandrayaan-3 dia heverina ho zava-bita miavaka ho an'ny fandaharan'asan'ny habakabaka ao India.

Ny iraka dia tsy nanaraka ny tsy fahombiazan'ny andrana nataon'i Rosia fa nanangona angon-drakitra manan-danja ihany koa momba ny latitudes atsimon'ny Volana, izay manondro ny mety hisian'ny rano ao amin'ny tany amin'ny volana. Satria ny NASA dia mikasa ny handefa mpanamory sambon-danitra ho any amin'io faritra io, ny fahitana ranomandry be dia be ao amin'ny vavahadin'ny alokaloka maharitra dia mety hanampy amin'ny fanohanana ny iraka ataon'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fanomezana loharano ilaina toy ny solika, oksizenina ary rano fisotro.

Na dia mbola tsy azo antoka aza ny vokatry ny Chandrayaan-3, izany dia maneho ny fiantombohan'i India amin'ny fikarohana ny volana sy ny fandraisany anjara lehibe amin'ny fahatakarantsika ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny tany selestialy.

– Chandrayaan-3: Ny iraka an'ny volana ao India dia mikendry ny hampiditra mpitaingina sy mpitaingina any amin'ny faritra atsimon'ny polar amin'ny volana.

– Alin'ny volana: Ny vanim-potoanan'ny haizina mitranga eny amin'ny habakabaka rehefa voasakanan'ny Volana ny Masoandro.

- Vikram lander: Ny singa lander amin'ny iraka Chandrayaan-3.

- Pragyan rover: Ny singa rover miaraka amin'ny Vikram lander.

- ISRO: Indian Space Research Organisation, masoivohom-pirenena momba ny habaka any India.

