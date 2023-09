Vaovao hita: Chandrayaan-3 Lander sy Rover ao amin'ny volana

By

Ny iraka Chandrayaan-3 ao India, izay nahomby teo amin'ny volana tamin'ny 23 aogositra, dia nalaina tamina sary vaovao nalain'ny fitsirihana volana hafa. Ny Indian Space Research Organization (ISRO) dia namoaka sary radar avy amin'ny iraka Chandrayaan-2 volana, izay tonga tamin'ny orbitra tamin'ny taona 2019.

Na dia tsy mavitrika amin'izao fotoana izao aza ny mpitaingin-tsoavaly Chandrayaan-3, noho ny haizina naharitra roa herinandro teo amin'ny ilany akaiky ny volana nipetrahany, dia misy ny mety hifohazany rehefa miverina ny masoandro. Na izany aza, nanamafy ny tompon'andraikitra ISRO fa efa nahavita ny tanjony lehibe rehetra ilay mpitaingina sy ny rover keliny antsoina hoe Pragyan. Nahomby i Pragyan avy ao amin'ny Vikram, ary naka sary ny manodidina azy.

Tsy vao voalohany no nahitana ny iraka volana Indiana avy any an-habakabaka. Ny Orbiter Lunar Reconnaissance an'ny NASA dia efa naka sary mazava tsara momba ny iraka manan-tantara. I India no firenena fahefatra, nanaraka ny Firaisana Sovietika, Etazonia, ary Shina, izay nipetraka tamim-pahombiazana teo amin'ny volana.

Ho fanampin'ny iraka an'i India, firenena maro hafa koa no mikendry ny tendrony atsimon'ny volana mba hikaroka ireo tahirin-dranomandry ao amin'io faritra io. Mikasa ny hanangana toby iray na maromaro ao amin'ny faritra ny NASA mba hampiasa ny ranomandry amin'ny volana hanohanana ny mpanamory sambon-danitra sy ny milina ho ampahany amin'ny programa Artemis, izay mikendry ny hametraka ny fisian'ny olombelona maharitra eo amin'ny volana sy ny manodidina ny faran'ny taona 2020.

Raha nahomby i India tamin'ny iraka nataony tamin'ny volana, ny firenena hafa sy ny orinasa tsy miankina dia nanandrana nipetraka teo amin'ny volana tato ho ato. Nianjera ny fanadihadiana Luna-25 an'i Rosia nandritra ny fikasana hipetraka tamin'ny volana lasa teo, ary ny masoivohon'ny habakabaka japoney JAXA dia namoaka ny moon lander, SLIM, izay hanandrana hidina amin'ny volana ho avy.

Amin'ny ankapobeny, ny iraka Chandrayaan-3 ao India dia nahavita dingana lehibe tamin'ny fikarohana ny volana, ary ny sary nalain'ny fitsikilovana volana hafa dia mampiseho ny fahombiazan'ny firenena amin'ny fanatratrarana sisintany vaovao eny amin'ny habakabaka.

