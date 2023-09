Nizara sary voalohany ny Sambon-danitra Aditya-L1 India

By

Ny masoivohon'ny habakabaka ao India, ny Indian Space Research Organization (Isro), dia namoaka ny sary voalohany avy amin'ny iraka mpanara-maso ny masoandro. Ny sary dia nalaina tamin'ny fakan-tsary napetraka teo amin'ny sambon-danitra Aditya-L1, izay mandeha mankany amin'ny Masoandro amin'izao fotoana izao. Nozarain'i Isro tao amin'ny media sosialy ireo sary mahasarika, mampiseho ny planeta Tany sy ny Volana ao anaty sary tokana.

Ny sambon-danitra Aditya-L1, nomena anarana avy amin'ny teny Hindi ho an'ny Masoandro, no fikarohana voalohany momba ny masoandro any India. Ireo sary voalohany ireo dia manome topimaso momba izay azon'ny zanabolana alaina. Ny sary iray dia mampiseho ny Tany, miseho lehibe manoloana ny habakabaka, fa ny Volana kosa dia sombintsombiny eny lavitra eny. Ny sary faharoa dia “selfie” an'ny sambon-danitra Aditya-L1 mihitsy, ahitana ny roa amin'ireo fitaovana siantifika fito.

Natomboka tamin'ny 2 Septambra ny Aditya-L1 amin'izao fotoana izao amin'ny dia 932,000 kilaometatra miala an'i Tany, mandrafitra manodidina ny 1% amin'ny halaviran'ny Tany sy ny Masoandro. Izy io dia mizotra mankany amin'ny teboka Lagrange 1 (L1), izay toerana mamy eo anelanelan'ny herin'ny herin'ny masoandro sy ny Tany, izay mamela ny sambon-danitra hivezivezy. Raha vantany vao tonga amin'io teboka L1 io ny Aditya-L1, dia ho afaka hanodina ny Masoandro amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny Tany izy, ka mila solika kely indrindra amin'ny fiasana.

Avy amin'io toerana stratejika io, ny sambon-danitra dia hanao fikarohana be dia be hanampiana ny mpahay siansa amin'ny fandalinana ny asan'ny masoandro, toy ny fandoroana masoandro sy ny famotsorana ny coronal. Mety hiteraka aurora tsara tarehy eto an-tany ireo hetsika ireo ary mety hampidi-doza ny fotodrafitrasa manan-danja toy ny zanabolana. Aditya-L1 ihany koa dia hanadihady ny "olana amin'ny fanafanana korona" - ny atmosfera ivelany mafana be mistery amin'ny Masoandro, izay mahatratra ny mari-pana hatramin'ny 2 tapitrisa degre Fahrenheit.

Raha mahomby, India dia hanatevin-daharana vondrona firenena manokana mazoto mianatra ny Masoandro. Ny iraka Aditya-L1 dia hampitombo ny fahatakarantsika ny zava-mitranga amin'ny masoandro ary handray anjara amin'ny fandalinana siantifika mitohy. Ireo sary voalohany ireo dia toy ny fijery mampihomehy momba ny angon-drakitra sarobidy ho angonin'ny sambon-danitra rehefa manohy ny diany hamaha ny tsiambaratelon'ny kintana akaiky antsika indrindra.

