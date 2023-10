Misiona habakabaka fatra-paniry laza ao India: Miomana ho amin'ny ho avy

Vao haingana i India no nahavita zava-bita lehibe teo amin'ny fikatsahana ny habakabaka tamin'ny fampidinana am-pahombiazana an'i Chandrayaan-3 teo amin'ny tendrony atsimon'ny volana, ka nahatonga azy ho firenena fahefatra nahavita asa toy izany. Miorina amin'ity fahombiazana ity, ny Indian Space Research Organization (ISRO) dia efa nametraka ny masony tamin'ny iraka vaovao, anisan'izany ny iraka masoandro Aditya-L1 sy ny iraka sidina an-habakabaka ho an'ny olombelona Gaganyaan.

Ny iraka Aditya-L1 dia nokasaina ho tonga any amin'ny toerana halehany, ny Masoandro, amin'ny tapaky ny volana janoary amin'ny taona ho avy. Mandritra izany fotoana izany, ny iraka Gaganyaan no misiônera voalohany an'ny ISRO amin'ny sidina an-habakabaka ho an'ny olombelona, ​​miaraka amin'ny tanjona ny handefa ekipa mpanamory sambon-danitra telo ho any amin'ny orbitan'ny Tany ambany. Tetibola mitentina 10,000 tapitrisa ariary no natokana ho an’ity tetikasa goavana ity.

India koa dia mikasa ny hanangana ny tobim-pianarany manokana, antsoina hoe Bharatiya Antariksha Station, amin'ny 2035. Fanampin'izany, ny ISRO dia mikendry ny handefa ny olona ho eny amin'ny volana amin'ny taona 2040, izay manamarika ny iray amin'ireo tetikasa habakabaka malaza indrindra ao India hatramin'izao.

Ao anatin'ny tetikasa Gaganyaan, vao haingana ny ISRO no nanao ny Fitsapam-panadinana Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), ny voalohany tamin'ny andianà fitsapana tsy voafehy. Ity fitsapana ity dia mikendry ny hanombatombana ny subsystems fiara sy ny Crew Escape System, ary koa ny toetra sy ny rafitra fanalefahana ny Crew Module amin'ny haavo avo kokoa. ISRO dia mikasa ny hanao iraka fitsapana fiara telo hafa tsy misy olona alohan'ny hanaovana ny sidina an-habakabaka.

Fanampin'izay, taorian'ny Iraka Mars Orbiter nahomby tany India tamin'ny 2014, dia mikasa ny hitsidika ny planeta mena miaraka amin'i Mangalyaan-2 ny ISRO. Na dia mbola tsy nambara aza ny antsipiriany ofisialin'ny iraka, dia antenaina fa hitondra entana efatra izay hanao fitsapana isan-karazany amin'ny Mars.

Mihoatra lavitra an'i Mars ny fanirian'ny habakabaka an'i India, satria mikasa ny handefa orbiter ho any Venus ny ISRO amin'ny ho avy. Antsoina matetika hoe kambanan'ny Tany i Venus noho ny fitovizan'ny habeny sy ny habeny, fa ireo planeta roa ireo dia manana fahasamihafana goavana eo amin'ny atmosfera sy ny toetry ny tany. Ny tatitra savaranonando dia milaza fa ny Misionan'i Venus Orbiter, antsoina hoe Shukrayaan-1, dia mety ho fitaovana dimy.

Ny zava-bitan'i India vao haingana sy ny drafitra ho avy amin'ny fitrandrahana habakabaka dia mampiseho ny fanoloran-tenany ho mpitarika eo amin'ny sehatra. Miaraka amin'ireo tetikasa fatra-paniry laza eo amin'ny faravodilanitra, i India dia vonona ny handray anjara lehibe amin'ny fahatakarantsika izao rehetra izao.

famaritana:

– Chandrayaan-3: Iraka mandavantaona any India izay nipetraka soa aman-tsara teo amin'ny volana.

– Aditya-L1: Ny iraka avy amin'ny masoandro any India nokasaina hipaka amin'ny Masoandro amin'ny Janoary 2021.

– Gaganyaan: Ny iraka sidina an-habakabaka ho an'ny olombelona any India dia mikendry ny handefa mpanamory sambondanitra telo ho any amin'ny orbitan'ny Tany ambany.

– Toby fiantsonan'ny Bharatiya Antariksha: toby habakabaka nokasain'i India.

– Mangalyaan-2: Iraka faharoa Mars Orbiter any India.

– Shukrayaan-1: Iraka tany Venus i India.

