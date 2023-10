Ny fikarohana vaovao dia mampiseho fa ny fandoroana ny ranomandry any Antarctica Andrefana dia hitarika amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina

By

Fahatakarana ny fiantraikan'ny fandotoana entin'ny ranomasina amin'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka

Ny fandinihana vao haingana nataon'ny mpikaroka ao amin'ny British Antarctic Survey dia mampiseho ny zavatra mampanahy momba ny hoavin'ny ranomandry any Antarctica Andrefana. Na inona na inona ezaka ataontsika amin'ny fampihenana ny entona karbônina, ny tahan'ny fandrendrehan'ny ranomasimbe Atsimon'ny ranomandry ny ranomandry dia hihaingana be mandritra ny taonjato faha-21, ka miteraka fiakarana be ny haavon'ny ranomasina. Misy fiantraikany ratsy amin'ny fiaraha-monina amorontsiraka maneran-tany izany.

Ny ranomandry any Antarctica Andrefana dia velarana midadasika amin'ny ranomandry miorina amin'ny tany misy ranomandry mifamatotra. Mihetsika ho hery mampatanjaka, manampy amin'ny fitazonana ny fahamarinan'ireo glacier ireo ny talantalana ranomandry amorontsiraka. Na izany aza, ny ranomasimbe mafana dia mahatonga ireo talantalana gilasy ireo hiempo avy any ambany. Rehefa manify sy miempo ny talantalana gilasy, dia mandrisika ny fivoahan'ny ranomamy avy amin'ny ranomandry mankany amin'ny ranomasina izy io, ka miteraka fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.

Nifantoka tamin'ny faritra marefo amin'ny Ranomasina Amundsen ny fanadihadiana, izay efa hita nandritra ny am-polony taona maro ny fikorontanan'ny ranomandry. Ny fikarohana teo aloha dia nanoro hevitra fa ny fiovan'ny toetr'andro dia tompon'andraikitra amin'ny fiakaran'ny ranomasina amin'ity faritra ity. Mba hamaritana ny halehiben'ny fikorianan'ny ranomandry ao amin'ny faritra mandritra ny 80 taona manaraka, dia nampiasa modely an-dranomasina isam-paritra ireo mpikaroka ary nanao simulation isan-karazany.

Mampanahy ny vokatra azo, raha ny kely indrindra. Na inona na inona làlam-pahefan'ny fampihenana ny entona, ny simulation rehetra dia nanombana ny fisondrotry ny hafanan'ny ranomasina sy ny fiempoan'ny ranomandry nandritra ny taonjato. Na dia ny scenario be fanantenana indrindra aza, izay mihevitra fa voafetra ho 1.5°C ny fiakaran'ny maripana eran-tany araka ny voasoritra ao amin'ny Fifanarahana Paris, dia mahita fiakarana avo telo heny eo amin'ny taham-pahavitrihana ara-tantaran'ny fandrendrehana sy ny fiakaran'ny hafanana.

Mampalahelo fa kely dia kely ny fahasamihafan'ny vokatra eo amin'ireo toe-javatra ireo mandra-pahatongan'ny taona 2045. Midika izany fa hisy fiantraikany kely amin'ny fiakaran'ny ranomasimbe sy ny fiempoan'ny ranomandry ato ho ato ny hetsika natao hampihenana ny fampiasana solika fôsily ao anatin'ny folo taona ho avy. Na dia maminavina kokoa aza ny fisehoan-javatra ratsy indrindra, ny manam-pahaizana dia mihevitra azy io ho fanehoana tsy mitombina amin'ny fandoroana solika fôsily ho avy.

Ny voka-pikarohana dia manamafy ny zava-misy fa tsy azo ihodivirana ny fiakaran'ny ranomasina haingana ao amin'ny Ranomasina Amundsen raha tsy amin'ny taona 2100 fara fahakeliny, na inona na inona ezaka iraisam-pirenena hanalefahana ny fampiasana solika fôsily. Io fihanaky haingana io dia azo lazaina fa noho ny onjan-dranomasina mihamatanjaka mitondra rano mafana kokoa avy amin'ny sosona ranomasina lalina mankany amin'ny talantalana ranomandry marivo kokoa manamorona ny morontsiraka. Nisy fomba fiasa mitovy amin'izany hita tamin'ny fandrefesana zanabolana ny talantalana ranomandry manify.

Raha mbola mitsonika ny fitoeran-dranomandry, dia mampanahy mafy ny fiakaran'ny ranomasina. Na izany aza, sarotra ny mamaritra ny fitomboana marina raha tsy mandinika ny fikorianan'ny ranomandry Antarctica sy ny tahan'ny fanangonan-dranomandry eo amin'ny takelaka ranomandry, izay tsy tafiditra ao anatin'ity fanadihadiana ity. Na izany aza, ny mpikaroka dia nanamafy fa ny fitomboan'ny ranomandry any amin'ny faritra dia tsy isalasalana fa hanafaingana ny fiakaran'ny ranomasina.

Ny ranomandry any Antarctica Andrefana dia efa mandray anjara betsaka amin'ny fiakaran'ny haabon'ny ranomasina eran-tany, ka mamoy ranomandry 80 lavitrisa taonina eo ho eo isan-taona. Raha tombanana ho 5 metatra ny tontalin'ny mety ho fiakaran'ny haavon'ny ranomasina avy amin'ity ranomandry ity, dia mbola tsy fantatra mazava ny tena habetsahan'ny rano sy ny tahan'ny fahalevonana. Ny mpahay siansa eran-tany dia miasa mavitrika amin'ny fahatakarana sy ny faminaniany ireo lafiny ireo.

Manoloana ireo zava-baovao mampiahiahy ireo, dia ilaina ny manaiky ny tsy azo ihodivirana ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetr'andro. Kate Marvel, mpahay siansa momba ny atmosfera, dia manantitrantitra fa ny herim-po, fa tsy ny fanantenana, no ilaina rehefa miresaka momba ny fiovan'ny toetr'andro. Ity herim-po ity dia mitaky drafitra maharitra sy paikady fampifanarahana. Na dia toa manjavozavo aza ny ho avy tsy ho ela, ny simulation dia milaza fa mihoatra ny 2100, dia azo antenaina ny fiovana fanampiny sy ny fiakaran'ny ranomasina izay mety ho sorohina. Manome fanantenana ho amin'ny fiarovana ny tanàna amorontsiraka izany raha toa ka misy ny fepetra raisina.

FAQ

F: Inona ny ranomandry any Antarctica Andrefana?

A: Ny ranomandry any amin'ny Antarctica Andrefana no fanangonana lehibe indrindra amin'ny ranomandry miorim-paka eto an-tany, ahitana glaciers mifamatotra.

F: Inona no mahatonga ny fiempoan'ny gilasy?

A: Ny fiakaran'ny ranomandry no tena mitsonika, izay manimba ny fitoeran-dranomandry avy any ambany.

F: Ahoana no fiantraikan'ny fiempoan'ny ranomandry ny haavon'ny ranomasina?

A: Rehefa mitsonika ny talantalana gilasy, dia mampitombo ny habetsahan'ny rano ao an-dranomasina ny ranomamy avoakany, ka mampiakatra ny haavon'ny ranomasina.

F: Inona no dikan'ny faritry ny Ranomasina Amundsen?

A: Ny Ranomasin'i Amundsen dia heverina ho sehatra marefo indrindra amin'ny ranomandry any Antarctica Andrefana, mahatsapa ny fihenan'ny ranomandry lehibe sy ny fanafainganana ny glacier.

F : Azo averina ve ny fiakaran’ny ranomasina?

A: Ny fanadihadiana dia manoro hevitra fa na dia tsy azo ihodivirana aza ny fiakaran'ny ranomasina eo no ho eo, ny ezaka maharitra hampihenana ny entona entona sy ny fampiharana ny fepetra fampifanarahana dia mety hanampy amin'ny fanalefahana sy fampihenana ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny ho avy.