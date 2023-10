Ny fitomboan'ny vitamina C dia afaka manalefaka ny poizina varahina amin'ny voankazo kiwi

By

Hitan'ny mpikaroka ao amin'ny Zaridaina Botanika ao Wuhan ao amin'ny Akademia Siansa Sinoa fa ny fitomboan'ny asidra ascorbic, fantatra amin'ny anarana hoe vitamin C, dia afaka manatsara ny fandeferana varahina ary manamaivana ny poizina varahina ao amin'ny kiwi. Zava-dehibe io fahitana io satria matetika ampiasaina hiadiana amin'ny valan'aretina mahery vaika ateraky ny Pseudomonas syringae pv ny zezika sy pestiside vita amin'ny varahina. actinidiae (Psa) amin'ny fambolena kiwi. Na izany aza, mampidi-doza ho an'ny fiarovana ny sakafo sy ny fahasalaman'ny olombelona ny fitomboan'ny varahina amin'ny kiwi.

Ny fanadihadiana, navoaka tao amin'ny Journal of Hazardous Materials, dia nanombantombana ny votoatin'ny varahina amin'ny santionany kiwi 108 avy amin'ny fambolena 27 samihafa eran-tany. Hitan'ny mpikaroka fa ny kiwi misy nofony mena na mavo dia manana varahina be dia be noho ny voankazo maitso. Fanampin'izany, ny habetsahan'ny varahina dia ambany kokoa amin'ny nofon'ny voankazo sy ny atiny raha oharina amin'ny hoditry ny voankazo sy ny voa.

Ny haavon'ny varahina dia niteraka fahasimbana hita maso tamin'ny zavamaniry kiwi. Na izany aza, rehefa nomena asidra ascorbic fanampiny ny zavamaniry kiwi, dia nihena ny fahasimbana. Fanampin'izay, hitan'ny mpikaroka fa ny fitsaboana varahina dia nampitombo ny votoatin'ny asidra ascorbic ao amin'ny ravina kiwi sy ny fototarazo lehibe voafehy tafiditra amin'ny biosynthesis asidra ascorbic.

Mba hanamarinana ireo fikarohana ireo, ireo mpikaroka dia nanamarika be loatra ny fototarazo GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) amin'ny voankazo kiwi transgenika, ka nahatonga ny fitomboan'ny asidra ascorbic raha oharina amin'ny karazana wild. Ny tsipika kiwi transgenika miaraka amin'ny asidra ascorbic avo kokoa dia naneho ny fihenan'ny poizina varahina, ny photosynthesis nohatsaraina, ny fanalana ireo karazana oksizenina mihetsiketsika be loatra ary ny fiovan'ny fototarazo mifandraika amin'ny adin-tsaina.

Ity fikarohana ity dia mampiseho fa ny asidra ascorbic dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanalefahana ny poizina varahina amin'ny kiwi. Amin'ny fahatakarana ireo fomba fiasa mifandraika amin'izany dia azo atao ny mamolavola paikady hanatsarana ny fandeferana varahina sy hiantohana ny fiarovana ara-tsakafo tsara kokoa amin'ny fambolena kiwi.

