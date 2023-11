Ny toetra manjavozavo amin'ny lavaka mainty: hitrandraka ny dia any ivelan'ny faravodilanitra

By

Ny lavaka mainty, ireo zavatra mifono mistery manintona ny fahalianan’ny mpahay siansa sy ny sarambabem-bahoaka, dia manohy manohitra ny fahatakarantsika an’izao rehetra izao. Ilay mpahay fizika Carlo Rovelli dia miditra ao anatin'ny halalin'ireo sampana mistery ireo ao amin'ny bokiny vaovao maharesy lahatra, White Holes, mikendry ny hamaha ireo mistery izay any an-dafin'ny faravodilanitra.

Ny fikarohana nataon'i Rovelli dia avy amin'ny fikarohana nataony momba ny fifandonan'ny Theory General of Relativity and Quantum Mechanics an'i Einstein. Ny teo aloha dia manolotra fomba fijery momba ny toetran'ny sinton'ny tany, raha ny farany kosa no mifehy ny fihetsiky ny nanoworld. Ny lavaka mainty dia toy ny sampanan-dalana ho an'ireo teoria fototra roa ireo, satria ny hery misintona lehibe ao anatin'izy ireo dia manova ny habaka sy ny fotoana amin'ny mizana quantum.

Alao sary an-tsaina ny kintana iray nandany ny solika nokleary, ka tsy nahazaka ny tenany hanohitra ny lanjany. Manindry tsy an-kijanona ilay kintana efa ho faty ny gravité, mandra-pahatongany any amin’ny toerana tsy ahafahan’ny hazavana misoroka ny herin’ny sinton’ny heriny. Io fotoana manan-danja io dia manamarika ny fiforonan'ny lavaka mainty, izay mampiavaka ny famoronana faravodilanitra hetsika — teboka tsy hiverenana.

Na dia voamarika tamin'ny alalan'ny fomba isan-karazany aza ny lavaka mainty, anisan'izany ireo sary mivantana vao haingana, dia mbola mifono mistery ihany ny hiafaran'ny zavatra latsaka ao anatiny. Rovelli's White Holes dia manolotra valiny manitikitika amin'ity fanontaniana manahiran-tsaina ity: ny lavaka mainty dia miova ho loaka fotsy amin'ny farany, izay ipoiran'ny zava-drehetra miditra amin'ny faravodilanitra indray.

Mba hamahana ity foto-kevitra ity, i Rovelli dia miditra amin'ny fifanampiana mahavariana eo amin'ny fotoana sy ny faravodilanitra. Ny teorian'ny relativité an'i Einstein dia manambara fa ny fotoana dia tsy manerana izao rehetra izao fa mifanelanelana, voataonan'ny hafainganan'ny mpanara-maso sy ny akaiky azy amin'ny vatana goavana. Rehefa hitan'ny mpandinika ivelany fa misy olona latsaka ao anaty lavaka mainty, dia toa miadana ny fotoana mandra-pijanonany tanteraka eo amin'ny faravodilanitra.

Avy amin'ireo fanamarihana ireo, i Rovelli dia manamboatra lalana mankany amin'ny teoria vaovao momba ny lavaka mainty sy ny hoaviny farany. Inona no mitranga rehefa miova ho lavaka fotsy ny lavaka mainty? Rovelli dia manolotra fitsangatsanganana mahavariana, mitarika ny mpamaky ho any amin'ny halalin'ny tontolo maizina ao amin'ny lavaka mainty.

Ny Lavaka Fotsy an'i Carlo Rovelli dia vakiana mahasarika sy manazava ho an'ny mpahay siansa sy ny mpankafy. Raha nitarika antsika tany amin'ny tontolo ambanin'ny tany i Dante, dia nitarika antsika tamin'ny dia lavitra i Rovelli, manolotra fomba fijery vaovao momba ireo zavatra mistery indrindra eto amin'izao tontolo izao.

Fanontaniana Fametraky ny Olona

1. Inona no faravodilanitra amin'ny lavaka mainty?

Ny faravodilanitra amin'ny hetsika dia ny teboka tsy hiverenan'ny lavaka mainty. Raha vao misy zavatra na hazavana miampita io sisin-tany io, dia tsy azo ihodivirana ny fisintonan'ny lavaka mainty.

2. Inona no fifandraisana misy eo amin'ny Theory General Relativité an'i Einstein sy ny Mechanics Quantum?

Ny Theory General Relativity an'i Einstein dia manome fanazavana momba ny gravité sy ny endriky ny habaka sy ny fotoana, raha ny Quantum Mechanics kosa no mifehy ny fihetsiky ny singa amin'ny ambaratonga kely, toy ny atoma sy ny singa ao aminy. Ny lavaka mainty dia manan-danja amin'ny fampifandraisana ireo teoria roa ireo noho ny herin'ny gravitational mahery vaika.

3. Ahoana no fijerena ny lavaka mainty?

Ny lavaka mainty dia voamarika tamin'ny fampiasana fomba isan-karazany, anisan'izany ny fivoaran'ny teknikan'ny sary mivantana. Mampiasa teleskaopy na lovia radio miparitaka manerana ny tany ny mpahay siansa mba hamoronana teleskaopy virtoaly mitovy habe amin'ny planetantsika, ahafahan'izy ireo maka sary amin'ny lavaka mainty.

4. Inona no mitranga ao anaty lavaka mainty?

Mbola tsy fantatra ny tena toetry ny zava-mitranga ao anaty lavaka mainty. Raha vao mandalo amin'ny faravodilanitra ny zava-mitranga, dia tsy azo atao ny mahazo vaovao na fandinihana any ivelany. Io tsy fahampian'ny angon-drakitra io dia mitarika tombantombana sy fikarohana siantifika mitohy.