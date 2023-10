Fomba fijery vaovao momba ny fanakona-masoandro: Hevitra avy amin'ny Radio Observations

By

Raha nankafy ny fanakona-masoandro ampahany tamin'ny 14 Oktobra ny ankamaroan'ny Kalifornia, dia nanao fomba hafa ny mpikaroka ao amin'ny Owens Valley Radio Observatory (OVRO). Tamin'ny alalan'ny fampiasana ny Lava Lavan'ny halavan'ny onjam-peo (OVRO-LWA) nohavaozina, dia naka sary “fanakona-masoandro” tsy manam-paharoa izy ireo izay manazava ny koronan'ny masoandro sy ny zava-mitranga mifandraika amin'izany.

Amin'ny fomba mahazatra, ny fanakona-masoandro dia jerena amin'ny alàlan'ny hazavana hita maso, fa ny OVRO-LWA dia nandrefy ny halavan'ny onjam-peo eo anelanelan'ny 20 sy 88 megahertz (MHz) mba hamoronana sarin'ny fanakona-masoandro amin'ny spektrum elektromagnetika hafa. Ny sary azo, izay azo jerena ao amin'ny lahatsary eto ambany, dia mampiseho ny toerana misy ny volana araka ny asehon'ny tsipika misy teboka sy ny rantsan'ny masoandro hita maso misy tsipika mivaingana. Marihina fa ny lahatsary ihany koa dia maka ny fikorontanana ateraky ny ionospheren'ny masoandro, ka miteraka voka-dratsy mitovy amin'ny fijerena ny masoandro amin'ny alalan'ny rano mikisaka.

Ny onjam-peo miitatra any ivelan'ny sisin'ny masoandro ao amin'ilay sary dia mivoaka avy amin'ny coronany, ka mamokatra “peratra afo” manaitra na dia any ivelan'ny lalan'ny fanakona-masoandro feno aza. Ity fomba fijery tsy manam-paharoa ity dia manome fahafahana ny mpahay siansa handalina ny corona miitatra amin'ny masoandro miaraka amin'ny vahaolana tsy mbola nisy hatrizay amin'ny halavan'ny onjam-peo.

Bin Chen, astrophysicist solar ary mpampianatra mpiara-miasa ao amin'ny New Jersey Institute of Technology (NJIT), izay miara-mitarika ny fikarohana OVRO-LWA momba ny masoandro, dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe an'io fandinihana io. Amin'ny fampiasana ny rantsan'ny volana ho toy ny “lelan-antsy” mihetsika, dia azo ampitomboina be ny famahana ny zoro mandaitra amin'ny coronan'ny masoandro.

Ny fanavaozana an'i OVRO-LWA, tohanan'ny National Science Foundation, dia nahatonga ny teleskaopy hanadihady ny lanitra haingana kokoa noho ny teleskaopy radio hafa miasa amin'ny hafainganam-pandeha ambany 100 MHz. Ity fitaovana mahery vaika ity dia mamela ny fanaraha-maso tsy tapaka ny lanitra, manome fanazavana sarobidy momba ireo trangan-javatra astronomika isan-karazany, ao anatin'izany ny fivoahana faobe amin'ny coronal avy amin'ny kintana akaiky, ny andriamby exoplanet, ary ny tontolo voalohany.

Miaraka amin'ny fahaizany maka sary amin'ny radio momba ny fanakona-masoandro, OVRO-LWA dia manolotra fomba fijery vaovao sy sarobidy momba ny kintana akaiky antsika, manokatra lalana vaovao ho an'ny fikarohana siantifika sy fahatakarana.

Fanontaniana matetika (FAQ)

Inona no atao hoe Long Wavelength Array (LWA)?

Ny Long Wavelength Array (LWA) dia teleskaopy onjam-peo natao hijerena sy handalinana zavatra any an-danitra amin'ny halavan'ny onjam-peo lava, manomboka amin'ny folo ka hatramin'ny metatra an-jatony. Mahay maka ny onjam-peo avoakan'ny loharano astronomika isan-karazany izy io, manome fomba fijery miavaka momba izao rehetra izao.

Inona no atao hoe corona ny masoandro?

Ny corona no faritra ivelan'ny atmosfera amin'ny masoandro izay miitatra kilometatra an-tapitrisany eny amin'ny habakabaka. Izy io dia voaforon'ny entona misy kaonina mafana be izay miharihary mandritra ny fanakona-masoandro ho toy ny famirapiratana fotsy manjavozavo manodidina ny kapila maizin'ny masoandro.

Nahoana no zava-dehibe ny fijerena ny fanakona-masoandro amin'ny radio?

Ny fandinihana ny fanakona-masoandro amin'ny radio dia manome fomba fijery hafa momba ny coronaon'ny masoandro sy ireo trangan-javatra mifandraika amin'izany ny mpahay siansa. Amin'ny fandalinana ny famoahana onjam-peo avy amin'ny corona, ny mpikaroka dia afaka mahazo fanazavana momba ny dinamikany, ny sahan'andriamby ary ny toetra hafa izay tsy mora hita amin'ny alalan'ny fijerena hazavana hita maso. Ireo fomba fijery miavaka ireo dia mampitombo ny fahatakarantsika ny masoandro sy ny fiantraikany amin'ny rafi-masoandro.