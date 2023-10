Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy monja, dia hiaina ny fanakona-masoandro tena andrasan'i Etazonia i Etazonia. Na izany aza, ireo mpanenjika fanakona-masoandro dia efa mibanjina ny fisehoan-javatra any an-danitra manaraka. 365 andro katroka manomboka anio, ny 2 Oktobra 2024, dia hisy fanakona-masoandro annulely, antsoina koa hoe “peratra afo”, handravaka ny lanitra ambonin’ny Nosy Paska, na Rapa Nui araka ny fantatra eo an-toerana.

Any amin'ny 2,300 kilaometatra miala ny morontsirak'i Shiliana, ny Nosy Paska dia nosy kely lavitra mirefy 63 kilaometatra toradroa. Ho fisehoan-javatra miavaka ity fanakona-masoandro ho avy ity, raha heverina fa fanindroany tao anatin’ny 14 taona no nisian’ny trangan-javatra toy izany eto. Ny fanakona-masoandro tanteraka teo aloha tamin’ny 11 jolay 2010, dia nahasarika ny mpanara-baovao rehefa namakivaky ny nosy.

Mitovy amin’ilay fanakona-masoandro ho avy any Etazonia, ny fisehoan-javatra any amin’ny Nosy Paska dia ho fisehoan-javatra “peratra afo” ihany koa. Efa miomana sahady amin’ny fahafahana hijery an’io zava-miseho miavaka io eo anivon’ny Moai, ireo sarivongana vato malaza amin’ny kolontsaina Rapa Nui, ireo mpitady fanakona-masoandro mafana eran-tany.

Na izany aza, mety tsy ho mora ny hahatongavana amin'ny Nosy Paska amin'ity hetsika mampitolagaga ity. Patrick Poitevin, britanika mpanenjika fanakona-masoandro efa 50 mahery ny fanakona-masoandro, dia naneho ny fientanentanany saingy nilaza ny fanamby amin'ny fahazoana trano ho an'ny fanakona-masoandro 2010 noho ny fitakiana be. Indrisy anefa fa tany amin’ny nosy hafa no niafarany. Poitevin dia manana traikefa be dia be amin'ny fijerena fanakona-masoandro any amin'ny toerana lavitra ary vao haingana no naka sary manaitra ny chromosphere masoandro, ny sosona faharoa miloko marevaka, raha mijoro eo ivelan'ny lalan'ny fitambarana ao Kosrae, Micronesia.

Ny mpanenjika fanakona-masoandro be herim-po iray hafa, Larry Stephens avy any Des Moines, Iowa, dia mikasa ny hanatri-maso ny “peratra afo” ao amin'ny Nosy Paska. Stephens, mpaka sary efa za-draharaha momba ny fanakona-masoandro, dia voasakana tsy hanatrika ny hetsika 2010 noho ny fiakaran'ny vidiny sy ny fanafoanana ny sidina. Miaraka amin'ny fanakona-masoandro 19 manontolo, fanakona-masoandro telo, ary fanakona-masoandro ampahany fito eo ambanin'ny fehikibony, i Stephens dia maniry ny hiaina ny fanakona-masoandro annular voalohany nataony tany ampitan-dranomasina.

Manolotra fitsangatsanganana voalamina ho an'ireo mpankafy te-hijery ny fanakona-masoandro “peratra afo” ao amin'ny Nosy Paska ireo mpandraharaha mpitety faritany isan-karazany, toy ny Sky & Telescope, TravelQuest, ary AstroTrails. Ankoatra ny Nosy Paska, ho hita avy any atsimon'i Patagonia any Chile sy Arzantina ihany koa ny hetsika.

Raha mikasa ny hijoro vavolombelona amin'ity sehatra selestialy ity ianao, dia mijanòna hatrany amin'ny safidy fitsangatsanganana sy trano fonenana amin'ny alàlan'ny fanarahana ny tonian'ny WhenIsTheNextEclipse.com, ilay manam-pahaizana malaza momba ny fanakona-masoandro izay namoaka ny The Complete Guide to the Great North American Eclipse tamin'ny 8 aprily 2024.

