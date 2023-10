Tantara tsy hita maso: Fikarohana vaovao momba ny firaisan'ny olombelona-Neanderthal

By

Nisy fanadihadiana natao vao haingana no nanambara fa ny olombelona sy ny Neanderthal dia nanao firaisana taloha kokoa noho ny ninoana teo aloha, nitranga teo amin'ny 250,000 taona lasa izay. Ity fikarohana ity dia manohitra ny fiheverana hatry ny ela fa tsy nisy afa-tsy 75,000 XNUMX taona lasa izay ny fanambadiana. Tamin'ny alalan'ny famakafakana ADN, ny mpikaroka dia nahita fomba fijery sarobidy momba ny tantaran'ireo fifandraisana taloha ireo.

Fanambarana avy amin'ny ADN

Ny fandinihana teo aloha dia naneho fa manodidina ny enina isan-jaton'ny fototarazo ao amin'ny Neanderthal dia azo tsapain-tanana avy amin'ny olombelona. Fanampin'izany, hitan'ny mpahay siansa fa misy vondron'olona sasany any Afrika atsimon'i Sahara manana ADN Neanderthal. Midika izany fa nifangaro tamin'ny Neanderthal ny olombelona tany am-boalohany ary niverina tany Afrika taorian'izay, ka namela ny fototarazo.

Michael Dannemann, mpampianatra mpiara-miombon'antoka manokana momba ny evolisiona sy ny génomika mponina, dia nanamarika fa ity fikarohana vaovao ity dia manome fahitsiana bebe kokoa amin'ny fanoratana ny ADN Neanderthal amin'ny fototarazo olombelona maoderina. Fanampin'izany, manampy amin'ny fahatakarana ny fiantraikan'ny fampifangaroana fototarazo amin'ny toetran'ny Neanderthal sy ny olombelona voalohany. Ambonin'izany, mampitombo ny fahalalantsika ny fomba fifindra-monina sy ny fifandraisan'izy ireo taloha.

Ny fisian'ny ADN Neanderthal any Afrika atsimon'i Sahara

Ny fanadihadiana vao haingana navoaka tao amin'ny gazety Cell dia nanambara ny fisian'ny ADN Neanderthal amin'ny olona avy amin'ny foko Afrikana atsimon'i Sahara. Na dia mbola mifono mistery aza ny niandohan'ity ADN ity, dia nifantoka voalohany indrindra tamin'ireo mponina manana ifandraisan'ny razambe amin'i Niger-Congo ny fanadihadiana.

Mba hanazavana ny fisian'ny ADN Neanderthal amin'ny mponina amin'izao fotoana izao, ny mpikaroka dia nampitaha ny fototarazo avy amin'ny Neanderthal fahiny fantatra amin'ny anarana hoe "Altai Neanderthal" tamin'ny fototarazon'ny olona 180 avy amin'ny mponina roa ambin'ny folo Afrikana atsimon'i Sahara.

Tamin'ny alalan'ny famakafakana statistika, ireo mpahay siansa dia nahafantatra ireo karazana fototarazo nizarana teo amin'ny olombelona sy ny Neanderthal ary nanadihady ny fomba nandovana ireo dikan-teny ireo. Hitan'ny fanadihadiana fa misy ADN Neanderthal avokoa ny fototarazo afrikanina atsimon'i Sahara nodinihina, ary misy mponina sasany mampiseho hatramin'ny 1.5 isan-jaton'ny akora fototarazo Neanderthal. Ity fahafantarana sarobidy momba ny firaisana ara-nofo ity dia manambara fa nolovaina tamin'ny olombelona nifangaro tamin'ny Neanderthal ireo génome ireo ary niverina tany Afrika.

Fianarana vao haingana izay manondro ny fisian'ny ADN Neanderthal

Ny tena mahavariana dia hitan'ny mpikaroka fa ny ankamaroan'ny ADN Neanderthal ao amin'ny génome olombelona dia nifantoka tany amin'ny faritra tsy mandika proteinina. Mifanohitra amin'izany, ireo faritra ao amin'ny ADN ireo dia tsy manana fototarazo Neanderthal. Midika izany fa tsy nankasitraka ny fototarazon'ny olombelona ny Neanderthal nandritra ny fizotry ny evolisiona. Samy hafa kosa ny fivoaran'ny karazany roa, ka nampifanaraka ny fototarazony mba hanatanterahana tanjona samihafa.

Fernando Villanea, manam-pahaizana momba ny génétique avy amin'ny Oniversiten'i Colorado Boulder, dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe an'io fikarohana io. Manoro hevitra izy fa midika izany fa tsy misy fototarazo ambony na ambany noho ny iray; Nivoatra fotsiny izy ireo mba hanatanterahana asa samihafa ao anatin'ny fototarazon'ny karazana tsirairay.

Fanazavana bebe kokoa momba ny fivoaran'ny olombelona

Ireo fikarohana miavaka ireo dia manome fahafahana ny mpahay siansa hahazo fahalalana bebe kokoa momba ny saro-pady amin'ny fivoaran'ny olombelona. Sarah Tishkoff, mpanoratra zokiolona ao amin'ny fandalinana ary mpampianatra génétique sy biolojia ao amin'ny Oniversiten'i Pennsylvania, dia manolotra fandinihana lalindalina kokoa ny fototarazon'ny mponina niaina 250,000 taona lasa izay sy ny fampitahana azy amin'ny fototarazon'ny olombelona maoderina. Ity famakafakana fampitahana ity dia mety hamoaka vaovao sarobidy momba ny tantara sy ny fampifanarahana ny karazana misy antsika.

FAQ:

F: Oviana ny olombelona sy ny Neanderthal no nifamatotra voalohany?

A: Ny fikarohana vaovao dia milaza fa 250,000 taona teo ho eo izay no nisy ny fifandrafiana, nanohitra ny finoana taloha fa 75,000 taona lasa izay no nitrangan'izany.

F: Aiza ny ADN Neanderthal hita amin'ny olombelona maoderina?

A: Ny ADN Neanderthal dia hita ao amin'ny fototarazon'ny olona monina any amin'ny faritra atsimon'i Sahara, indrindra amin'ireo mponina manana fifandraisana amin'ny razambe amin'i Niger-Congo.

F: Inona no asehon'ny fisian'ny ADN Neanderthal amin'ny olombelona maoderina?

A: Manoro hevitra izy io fa nifangaro tamin'ny Neanderthal ny olombelona tany am-boalohany ary niverina tany Afrika avy eo, ary namela marika fototarazo.

F: Inona no hevitra azo raisina avy amin'ny fandalinana ny ADN Neanderthal amin'ny fototarazon'olombelona maoderina?

A: Amin'ny famakafakana ny fiantraikan'ny fifangaroan'ny fototarazo eo amin'ny Neanderthals sy ny olombelona tany am-boalohany, ny mpahay siansa dia afaka mahatakatra tsara kokoa ny toetran'ny vondrona roa sy ny fifindra-monina ary ny fifandraisany taloha.