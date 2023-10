By

Fandrosoana vaovao amin'ny fanamboarana tarehy forensika dia nambara tao amin'ny Stark County, Ohio, nataon'ny mpampanoa lalàna Dave Yost. Ity teknôlôjia ity dia mikendry ny hanome sarin'olona tsy fantatra hafa ho an'ny fampiharana ny lalàna sy ho an'ny daholobe mba hamoronana fitarihana bebe kokoa sy hamahana tranga mangatsiaka.

Amin'ny fomba mahazatra, ireo mpanao forensika toa an'i Sam Molnar avy ao amin'ny Bureau of Criminal Investigation (BCI) any Ohio dia hanao sokitra ny loha sy ny endrik'ireo tsy fantatra amin'ny fampiasana tanimanga eo ambonin'ny dika mitovy amin'ny karandohany vita pirinty 3D. Na izany aza, nandany fotoana izany dingana izany, satria nitaky ny hitondra ny karandohany ho any amin'ny tobim-pitsaboana ho an'ny scan CT ary avy eo manonta 3D ny rakitra.

Ankehitriny, ny fiaraha-miasa eo amin'ny BCI sy ny The Ohio State University dia nitarika ny fivoaran'ny programa informatika nataon'ny mpikaroka momba ny sary Jeremy Patterson sy ny 3D animator Dean Hensley. Mampiasa photogrammetrie ity programa ity mba hamoronana endrika 3D mirefy zavatra, anisan'izany ny karandoha olombelona. Raha tokony hiantehitra amin'ny fitaovana manokana lafo vidy, ity programa ity dia mitaky andiana sary iPhone nalaina avy amin'ny lafiny samihafa.

Miaraka amin'io teknolojia io, afaka maka sarin'ny karandohany amin'ny findainy izao i Molnar ary mandefa izany any amin'i Patterson sy Hensley. Mamorona haingana ny maodely 3D miaraka amin'ny angona kely kokoa noho ny scan CT nentim-paharazana izy ireo, ka mahatonga ny fanontam-pirinty haingana kokoa.

Ireo fandrosoana ireo dia efa nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny famahana ny tranga mangatsiaka. Amin'ny fampihenana ny fotoana ilàna ny fahazoana kopia 3D vita pirinty amin'ny karandoha, dia afaka mandroso haingana kokoa ny fanadihadiana. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny teknolojia animation, nanjary fitaovana mahery vaika ho an'ny fampiharana ny lalàna ny fanamboarana tarehy forensic, manome azy ireo fomba vaovao hamantarana sy hanomezana endrika ireo tsy fantatra.

