Ny Teleskaopy Space Hubble dia maka sary mahafinaritra momba ny fiforonan'ny kintana avo be

Ny Hubble Space Telescope dia naka sary mahavariana momba ny faritra iray fantatra amin'ny anarana hoe G35.2-0.7N, izay miavaka amin'ny fiforonan'ny kintana avo be. Any amin'ny 7200 taona hazavàna miala an'i Tany no misy azy ao amin'ny antokon-kintana Aquila, io faritra io dia misy kintana B iray farafahakeliny. Ireo kintana ireo dia midadasika be ka hamarana ny fiainany amin'ny supernovae manimba. Na izany aza, na dia eo amin'ny dingana fananganana azy aza, ireo kintana ireo dia misy fiantraikany lehibe amin'ny manodidina azy.

Ny sary, nalaina tamin'ny Hubble's Wide Field Camera 3, dia mampiseho fiaramanidina protostellar mahery navoakan'ny kintana B-karazana. Ity fiaramanidina ity dia tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana mamirapiratra hita amin'ny sary. Ny angon-drakitra nampiasaina hamoronana ity sary ity dia nangonina voalohany indrindra ho an'ny tanjona fikarohana manokana, anisan'izany ny fandrefesana ny ionization amin'ny fiaramanidina avoakan'ny protostar nalevina ao anatin'ny G35.2-0.7N.

Ny jet protostellar dia taratra mavesa-danja mitambatra izay mivoaka avy amin'ny protostar. Ireo fiaramanidina ireo dia miitatra amin'ny tsipika mahitsy ary mamokatra fampisehoana an-tsary mahavariana. Ao amin'ny sary, ny ankamaroan'ny nebula dia toa maizina, satria voasakan'ny rahona vovoka matevina ny hazavana. Na izany aza, ny faritra afovoany dia manambara ny kintana sy ny fitetezan'ny akora avoakany. Ny tsipika miloko volom-boasary mamiratra dia maneho lavaka ao anaty vovoka voasokitra amin'ny tanjaky ny fiaramanidina.

Ity sary manaitra ity dia mampiseho ny hatsaran-tarehy sy ny fahasarotan'ny fananganana kintana avo be. Izy io dia manome fanazavana sarobidy momba ny dingana sy ny mekanika tafiditra amin'ny fiforonan'ireo kintana goavana ireo. Ny Teleskaopy Space Hubble dia manohy mandray anjara amin'ny fahatakarantsika an'izao rehetra izao sy ireo tranga tsy mampino mitranga ao anatiny.

famaritana:

– Teleskaopy habakabaka Hubble: Teleskaopy iray natomboka tamin'ny 1990 nataon'ny NASA, nomena ny anaran'ilay astronoma Edwin Hubble. Io no iray amin'ireo teleskaopy lehibe indrindra sy azo ampiasaina hijerena izao rehetra izao.

– Kintana karazana B: Kintana faharoa lehibe indrindra, izay hamarana ny fiainany amin'ny fipoahana supernova.

– Fitaovam-pitaterana protostellar: Taratra lehibe mitambatra mipoitra avy amin'ny protostar mandritra ny fiforonany.

Sources:

– Credit Credit: ESA/Hubble & NASA, R. Fedriani, J. Tan

- Famaritana ny Teleskaopy Space Hubble: NASA

- famaritana NASA: NASA