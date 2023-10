Ny orana Meteor Orionid hanazava ny lanitra

Ny orana tainkintana Orionid, izay nanomboka ny 2 oktobra ary hitohy hatramin'ny 7 novambra, dia heverina fa hiakatra ny asabotsy izao. Na dia mety hanelingelina ny fahitana aza ny toetr'andro ratsy any Angletera, dia mety ho hitan'ny skygazers any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ity fahitana astronomika ity. Avy amin'ny potipoti-javatra navelan'ny kometa Halley, iray amin'ireo kometa fanta-daza indrindra teo amin'ny tantara, no niavian'ilay douche. Rehefa mihodidina ny Masoandro ny kometa, dia misaraka ireo sombintsombiny kely, ka lasa vovoka sy ranomandry. Rehefa miditra ao amin'ny atmosfera eto an-tany ireo sisa tavela ireo amin'ny hafainganam-pandeha haingana 41 kilaometatra isan-tsegondra, dia may izy ireo noho ny fifandonana, ka miteraka hazavana.

Ity orana meteor ity dia manana toerana manan-danja amin'ny kalandrie hetsika selestialy isan-taona. Dr. Minjae Kim, mpahay fizika avy ao amin'ny Oniversiten'i Warwick, dia manoritsoritra azy io ho fotoana tokana ho an'ireo izay tsy nanatrika ny kintana Halley. Raha mandalo fotsiny ny Tany isaky ny 75-76 taona ny kômeta, dia mitranga isan-taona ny orana tainkintana Orionid, izay manome onitra ho an'ireo izay mety tsy nahita ny endriky ny kômeta. Avy amin'ny antokon-kintana toa nipoiran'izy ireo ny anaran'ny orana amin'ny meteor, ary raha ny momba ny Orionids, dia toa avy any amin'ny lalan'i Orion izy ireo.

Mba hijerena ny orana tainkintana Orionida, ny fotoana tsara indrindra dia eo anelanelan’ny misasakalina sy ny fiposahan’ny masoandro amin’ny asabotsy 21 Oktobra. Hita avy any amin’ny ila-bolantany avaratra sy atsimo izany fisehoan-javatra izany, saingy ho tsara kokoa ny fahitana amin’ny lanitra mazava. Aroso ny mitady toerana maizina ivelan'ny trano miaraka amin'ny fandotoana hazavana kely indrindra. Ny tainkintana dia ho hita manerana ny lanitra manontolo, ka ny fisafidianana toerana malalaka malalaka dia ahafahana mijery tsara kokoa ny fampisehoana selestialy. Satria tsy azo vinaniana ny fotoana hiampitan'ny tainkintana eny amin'ny lanitra, dia mety ho lalao miandry izany. Afaka manatsara ny traikefa ny fitondrana zava-pisotro sy tsakitsaky.

Raha tsy afaka manatri-maso ny orana tainkintana ianao amin'ny sabotsy, dia mbola hisy ny fahafahana hahita izany amin'ny dingana faratampony hatramin'ny 28 Oktobra.

Loharano: BBC News