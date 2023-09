Brian May, Astrophysicist ary Queen Guitarist, dia manampy ny NASA amin'ny fametahana asteroid Bennu

Brian May, ilay mpitendry gitara malaza ao amin'ny tarika Queen, dia nandray anjara tamin'ny iraka nataon'ny NASA amin'ny sarintany sy maka santionany avy amin'ny asteroid Bennu. May, izay manana mari-pahaizana diplaoma amin'ny astrofizika, dia niara-niasa tamin'i Claudia Manzoni, mpahay siansa, mba hamoronana sary 3D tena misy amin'ny iraka habakabaka. Tamin'ny fampiasana ireo sary ireo, May dia nanampy tamin'ny sarintany an'i Bennu ary nahita faritra azo antoka ho an'ny fizahana OSIRIS-REx izay nanangona ny santionany.

Nanomboka ny fiaraha-miasa rehefa nandefa stereo — sary 3D vita tamin'ny sarin'ny misiona OSIRIS-REx — ho an'ny talen'ny misiona Dante Lauretta i May. Talanjona tamin'ny kalitaon'ny stereo i Lauretta ary fantany ny mety ho vitan'izy ireo amin'ny fitadiavana toerana hipetrahan'ny santionany. Niara-niasa tamin’ilay tetikasa i May, Manzoni, Lauretta, ary ny hafa, ka namoaka ilay boky hoe “Bennu 3-D, Anatomy of a Asteroid.”

Tsy ity no fandraisana anjara voalohany tamin'i May tamin'ny NASA. Tamin'ny taona 2015, niara-niasa tamin'ny siansa tao amin'ny iraka New Horizons izy, izay nandinika an'i Pluto. Tsy fantatra amin'ny fandraisany anjara amin'ny astrofizika ihany i May fa amin'ny maha-mpamorona hira ao ambadiky ny hira maro an'ny Mpanjakavavy, anisan'izany ny “We Will Rock You” sy “I Want It All.”

Ny fitiavan'i May ho an'ny habaka sy ny siansa dia miharihary amin'ny anjara asany mavitrika amin'ny iraka NASA. Mbola misy fiantraikany eo amin'ny sehatra ny fahaizany sy ny fahaizany amin'ny maha-astrofizika sy mpitendry gitara azy.

