Ny firafitry izao rehetra izao: isa vaovao momba ny zavatra sy ny angovo maizina

Vao haingana ny mpahay siansa no nanome tombantombana vaovao momba ny habetsahan’ny zavatra eo amin’izao rehetra izao. Araka ny fikarohana nataon'izy ireo dia heverina fa mahaforona ny 31% amin'ny fitambaran'ny fitambaran'ny zavatra, fa ny 69% ambiny kosa dia itoeran'ny angovo maizina. Zava-dehibe ny manamarika fa na ny maizina na ny angovo maizina dia tsy hita mivantana hatreto.

Efa ela no nanitikitika ny mpahay fizika ny fanontaniana hoe firy ny zavatra misy eo amin'izao rehetra izao. Na dia afaka mandinika sy mamantatra ny endri-javatra sasany aza isika, dia mbola betsaka ny zavatra mbola mistery. Tao amin’ny boky iray vao haingana tao amin’ny The Astrophysical Journal, dia nisy ekipa mpahay siansa nilaza fa ny 31% amin’ny fitambaran’izao rehetra izao ihany no misy ny zavatra. Ny 69% ambiny kosa dia avy amin'ny zavatra maizina sy ny angovo maizina, izay samy tsy hita maso mivantana.

Nanazava ny Dr. Mohamed Abdullah, mpanoratra voalohany an'ilay fanadihadiana sady mpikaroka ao amin'ny Ivon-toeram-pikarohana Nasionaly momba ny Astronomia sy Geofizika any Ejipta, fa ny 20%-n'ny zava-misy eo amin'izao rehetra izao ihany no azo sokajiana ho zavatra “baryonic” ny cosmologists. Ity sokajy ity dia ahitana ny zavatra hita maso rehetra, toy ny atôma, kintana, ary vahindanitra. Ny 80% ambiny kosa dia heverina ho matin'ny maizina, karazana zavatra mipoitra avy amin'ny singa subatomika mbola tsy fantatra.

Ireny fikarohana vaovao ireny dia manazava ny maha zava-miafina izao rehetra izao, ka manambara fa ny ampahany lehibe amin'ny atiny dia misy zavatra tsy ho hitantsika mivantana. Ilaina ny fikarohana sy fikarohana bebe kokoa mba hahafantarana ny tena toetran'ny zavatra maizina sy ny angovo maizina ary mba hahatakarana bebe kokoa ny anjara asany amin'ny famolavolana izao rehetra izao.

