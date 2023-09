Mety hisy planeta Sextillion 100 eto amin'izao rehetra izao, hoy ny astronoma

Ny astronoma dia nahita planeta miisa 5,510 ao amin'ny vahindanitra misy antsika, ny Milky Way, anisan'izany ireo planeta valo ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika. Na izany aza, io isa io dia ny tendron'ny vongan-dranomandry fotsiny, satria azo inoana fa misy planeta maro hafa miandry ny ho hita. Araka ny tombantombana dia misy planeta iray eo ho eo ho an'ny kintana tsirairay ao amin'ny vahindanitra, ary satria manana kintana 100 lavitrisa eo ho eo ny vahindanitra misy antsika, dia azo heverina fa misy planeta maro be koa ny manodidina an'io vahindanitra io.

Ny fanisana planeta dia asa sarotra ho an'ny astronoma, azo ampitahaina amin'ny fiezahana hamantatra ny isan'ny tanàna tsy mampiasa Internet. Na dia mahafantatra planeta 5,000 eo ho eo aza isika amin'izao fotoana izao, dia azo inoana fa mbola tsy tambo isaina ny hafa mbola tsy takatry ny saina. Mampiasa teknika isan-karazany ny astronoma mba hitadiavana ny exoplanets, toy ny fomba fitaterana sy ny fomba hafainganam-pandehan'ny radial. Anisan'ireny fomba ireny ny fijerena ny kintana sy ny fitadiavana fiovana an-kolaka amin'ny fitondran-tenany izay manondro ny fisian'ny planeta.

Ny planeta rehetra hita hatreto dia ao anatin'ny Milky Way, satria mora jerena. Sarotra kokoa ny mamantatra ireo planeta ivelan'ny vahindanitra misy antsika, fantatra amin'ny hoe extroplanets, noho ny halaviran'izy ireo amintsika. Na dia izany aza, nisy ny extroplanets vitsivitsy hita tamin'ny fampiasana teknika antsoina hoe microlensing.

Raha mijery any ivelan’ny vahindanitra misy antsika ny astronoma, dia manombantombana fa mety hisy planeta sextillion 100 eo amin’izao rehetra izao. Mahagaga tokoa izany, misy aotra 23 aorian'ny 1. Miaraka amin'ny planeta maro be toy izany, dia matetika no lazaina fa tsy maintsy misy planeta iray hafa, fara fahakeliny, misy fiainana any amin'ny toerana iray eo amin'izao rehetra izao. Na izany aza, mbola tsy fantatra ny fahasamihafan'ny fiainana sy ny fepetra ilaina amin'ny fananganana azy.

Mino ny mpahay siansa fa ny taranaka manaraka amin'ny teleskaopy lehibe mifantoka amin'ny habakabaka, toy ny Habitable Worlds Observatory, dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fitadiavana fiainana any an-toeran-kafa ao amin'ny vahindanitra. Amin'izao fotoana izao, isika dia tsy afaka ny talanjona fotsiny amin'ny haben'izao rehetra izao sy ireo planeta tsy tambo isaina izay mety hisy mihoatra noho ny antsika.

Sources:

- Siansa mivantana