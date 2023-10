Mamaha ny misterin'ny fitondran-tena mitady valisoa amin'ny lalitra voankazo

By

Ny ekipan'ny mpikaroka biomedical ao amin'ny University of Oxford's Center for Neural Circuits and Behavior dia nanao fandrosoana mahavariana amin'ny fahatakarana ny fomba ahafahan'ny fitondran-tena mitady valisoa handresena ny fizotry ny fisorohana ny loza voajanahary ao amin'ny atidoha. Nandinika lalitra voankazo ireo mpikaroka, nifantoka tamin'ny vatan'ny holatra, ampahany nodinihina tsara ao amin'ny atidoha lalitra fantatra fa tafiditra amin'ny fitazonana fahatsiarovana sy ny fanovana fitondran-tena.

Tao anatin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo, navoaka tao amin'ny gazety Nature, ny ekipan'ny mpikaroka dia nanodikodina ny neurons mamoaka dopamine ao amin'ny atidohan'ny lalitra mba hijerena ny anjara asany amin'ny fitondran-tena mitady valisoa tsy voafehy. Ny fikarohana teo aloha dia nanondro fa ireo neurons ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanovana fitondran-tena. Tamin'ny alàlan'ny fampandehanana ny neurons manokana tafiditra amin'ny fitondran-tena valisoa sy ny fanasaziana, ny mpikaroka dia afaka nampirisika ny fitondran-tena mitady valisoa tsy voafehy amin'ny lalitra.

Mahaliana fa ny fanadihadiana dia nanambara ihany koa ny rafitra fanasaziana valisoa voajanahary ao anatin'ny atidoha lalitra. Ny sasany amin'ireo neurons dopamine tompon'andraikitra amin'ny fihetseham-po mahafa-po dia tena nanimba ny fiasan'ny neurons tafiditra amin'ny fisorohana ny sazy. Ity fikarohana ity dia manazava ny fomba fitohizan'ny fitondran-tena mitady valisoa na dia eo aza ny voka-dratsiny.

Ny fahatakarana ny fomba fiasan'ny fitadiavana valisoa dia tena ilaina amin'ny famahana ny fahasarotana eo amin'ny olombelona sy ny biby. Ny ohatra avy amin'ny olombelona, ​​toy ny fanaovana fihetsika mampidi-doza na manimba mba hahazoana vola na fampiasana akora, dia mampiseho ny maha-zava-dehibe an'ity fikarohana ity amin'ny karazana misy antsika. Amin'ny alalan'ny fandalinana lalitra voankazo, izay manana ati-doha somary tranainy kokoa raha oharina amin'ny olombelona, ​​ny mpikaroka dia afaka mahazo fahalalana sarobidy momba ireo fitsipika fototra mifehy ny fitondran-tena mitady valisoa.

Ity fikarohana vao haingana ity dia manokatra fahafahana mampientam-po ho an'ny fandalinana amin'ny ho avy mandalina lalindalina kokoa amin'ny faritra neural tafiditra amin'ny fitadiavana valisoa sy ny fisorohana ny loza. Amin'ny alàlan'ny famaritana ny saro-pady amin'ireo faritra neural ireo, ny mpahay siansa dia mety hahita fomba vaovao hanalefahana na hisorohana ny fitondran-tena mitady valisoa manimba amin'ny olombelona.

Fanontaniana matetika (FAQ)

F: Inona no atao hoe neurons mamoaka dopamine?

A: Ny neurons mamoaka dopamine dia sela atidoha manokana izay mamoaka dopamine, neurotransmitter mifandray amin'ny fahafinaretana, ny antony manosika ary ny valisoa.

F: Inona ny vatan'ny holatra?

A: Ny vatan'ny holatra dia faritra ao amin'ny atidoha lalitra izay tafiditra amin'ny fitazonana ny fitadidiana sy ny fanovana fitondran-tena.

F: Nahoana no mianatra lalitra voankazo mba hahatakarana ny fitondran-tena mitady valisoa?

A: Ny lalitra voankazo dia manana ati-doha tsotra, ka mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny fanadihadiana ireo fitsipika fototra mifototra amin'ny fitondran-tena sarotra toy ny fitadiavana valisoa.

F: Ahoana no itohizan'ny fitondran-tena mitady valisoa na dia eo aza ny voka-dratsy?

A: Ny fanadihadiana dia nanambara fa ny neurons dopamine sasany tompon'andraikitra amin'ny fihetseham-po mahafa-po dia manimba ny neurons tafiditra amin'ny fisorohana ny fanasaziana, mitarika fitondran-tena mitady valisoa tsy misy fetra.

F: Inona no mahasoa ny olombelona ity fikarohana ity?

A: Amin'ny fahatakarana ny faritra neural tafiditra amin'ny fitondran-tena mitady valisoa, ny mpahay siansa dia mety hahazo fahalalana amin'ny fisorohana na fanalefahana ny fitondran-tena mitady valisoa amin'ny olombelona.