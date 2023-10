Manara-maso ny fivoaran'ny El Niño any amin'ny Oseana Pasifika ny zanabolana

Ny zanabolana, toa an'i Sentinel-6 Michael Freilich, dia mahita tranga iray mitranga any amin'ny Oseana Pasifika amin'izao fotoana izao. Ny rano akaikin'ny morontsiraka andrefan'i Amerika Atsimo dia miaina ny fiakaran'ny mari-pana, ka miteraka fiakaran'ny haavon'ny ranomasina. Ity fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina ity dia misy fiantraikany lehibe amin'ny toetr'andro any Azia sy Amerika Avaratra, tranga iray antsoina hoe El Niño.

Mba hahazoana fanazavana momba ny El Niño amin'ity taona ity, dia mandinika ny zava-nitranga taloha ny mpikaroka. Ao amin'ny fanambarana navoakan'ny NASA's Jet Propulsion Laboratory dia voalaza fa niaina orana be i Kalifornia nandritra ny El Niño 2015-2016, izay nitarika ho amin'ny surf, tondra-drano ary fihotsahan'ny fotaka.

Ny sary vaovao avy amin'ny NASA dia mampitaha ny fiandohan'ny El Niño 2023 amin'ireo lamina hita tamin'ny Oktobra 1997 sy Oktobra 2015, izay noheverin'ny sampan-draharahan'ny habakabaka ho fisehoan-javatra mahery vaika. Ireo zava-nitranga teo aloha ireo dia niteraka fiovan'ny mari-pana eran-tany, ny rivotry ny rivotra ary ny haavon'ny ranomasina.

Rehefa miakatra ny mari-pana amin'ny rano, dia mihena ny rivotra avy any atsinanana ka hatrany andrefana. Izany fiovana izany dia miteraka rotsak'orana any amin'ny faritra atsinanana sy afovoan'i Pasifika, raha i Indonezia kosa dia mihena ny rotsak'orana. Fanampin'izany, ny hetsika any amin'ny Ranomasimbe Pasifika dia manova ny reniranon'ny fiaramanidina, ka miteraka toe-javatra mando sy mangatsiaka kokoa any amin'ny faritra atsimon'i Etazonia ary maina sy mafana kokoa any avaratra.

Na dia toa somary malefaka aza ny El Niño tamin'ity taona ity raha oharina amin'ny zava-nitranga teo aloha, Josh Willis, mpahay siansa momba ny tetikasa ho an'ny Sentinel-6 Michael Freilich, dia nanoro hevitra fa mbola mety hitondra ririnina mando any atsimo andrefan'i Etazonia izany raha mifanaraka amin'ny toe-javatra.

Ny zanabolana Sentinel-6 Michael Freilich dia tafiditra ao amin'ny iraka Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, ezaka iraisan'ny masoivohon'ny habakabaka Eoropeana, ny Fikambanana Eoropeana momba ny fitrandrahana satelita Meteorolojika, NASA, ary NOAA. Nomena anarana taorian'ny Michael Freilich, talen'ny Diviziona Siansa Tany NASA taloha.

