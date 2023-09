Kolombiana mpikaroka momba ny fitaovana ivelan'ny tany amin'ny santionany vovoka naverina eto an-tany

Ny tanora Kolombiana mpikaroka iray, Camilo Jaramillo-Correa, dia nanana fahafahana manokana handalina ireo santionan'ny vovoka naverina avy any ivelany. Ny santionany dia nangonin'ny iraka Hayabusa2 an'ny masoivohon'ny habakabaka Japoney, izay lasa voalohany namoaka sary avy amin'ny rover miasa amin'ny asterôida ary namerina ireo santionany ara-jeolojika ho an'ny Tany. Jaramillo-Correa, izay nianatra ny PhD amin'ny Engineering Nuclear tamin'izany fotoana izany, dia nanamboatra sy nanamboatra kapsule santionany voaisy tombo-kase mba hitazonana ireo santionany sy hiarovana azy ireo amin'ny fandotoana rivotra.

Nanontany ireo mpanoro hevitra azy raha azo atao ny mampiasa ny kapsule hianarana fitaovana ivelan'ny tany, ary i Jaramillo-Correa dia nanova sy nanandrana ny kapsule mba hahafeno ireo fepetra henjana momba ny fiarovana ny santionany. Ny ekipa dia nanao fanadihadiana momba ny santionany roa avy amin'ny asteroid Ryugu: poti-potaka tsirairay sy vovoka madinika. Mitohy ny famakafakana, saingy manantena ny hahazo fampahalalana momba ny firafitry ny asteroids, ny fananana ary ny porofo mety hitranga amin'ny toetr'andro amin'ny habakabaka.

Ny fandalinana ny asterôida dia zava-dehibe noho ny antony roa lehibe, araka ny voalazan'i Jaramillo-Correa. Voalohany, manome sary momba ny dingana voalohany amin'ny rafi-masoandro izy ireo ary afaka manampy antsika hahatakatra ny fomba namoronana azy sy ny planeta Tany, ary koa ny niandohan'ny fiainana. Faharoa, ny fandalinana ny asterôida dia afaka manome fanazavana momba ny vokatry ny toetr'andro sy ny fandotoana ny atmosfera.

Ny dian'i Jaramillo-Correa avy any Kolombia ho any Etazonia noho ny fikarohana nataony dia manasongadina ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny tontolon'ny fikarohana sy ny fidirana amin'ny loharanon-karena. Nomarihiny fa ny mpikaroka any Etazonia dia manana fahafahana miditra mora kokoa amin'ny loharanon-karena, toy ny fitaovana, raha oharina amin'ny any Kolombia. Na dia teo aza izany, nianatra nankasitraka ny fahaiza-manaon'ny laboratoarany ao Kolombia izy ary nahay nahay.

Kolombiana mpikaroka iray hafa, Andrea Guzman Mesa, nanohy ny nofiny teo amin'ny sehatry ny astrofizika. Ny PhD dia nifantoka tamin'ny fandalinana ny rivotry ny planeta ivelan'ny rafi-masoandro misy antsika. Nampitahainy tamin'ny angon-drakitra fandinihana ny maodelin'ny atmosfera amin'ny fampiasana rafitra fianarana milina hanaovana vinavina momba ny firafitry ny atmosfera. Guzman Mesa koa dia nandray anjara tamin'ny fampitomboana ny fahitana ho an'ny vehivavy mpahay siansa ao Kolombia, nanantena ny hitondra fiovana marina eo amin'ny tontolon'ny fikarohana ao amin'ny firenena.

